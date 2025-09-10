¶õ¤²È¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÁêÂ³¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡ª¶õ¤²È²ò¾Ã¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÏÍ½»»¤È¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à¡©
¡Ö¶õ¤²È¡×¤ÎÁý²Ã¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¶õ¤²È¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ç¤Ï¶õ¤²ÈÂÐºö¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¶õ¤²È¤Î¼ÂÂÖ¡¢ÂÐºö¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯¶õ¤²È½êÍ¼Ô¼ÂÂÖÄ´ºº¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡×¤ò¸øÉ½¡¿¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê
¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Î¶õ¤²ÈÂÐºö¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸øÉ½¡¿Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à
¶õ¤²È¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÌó6³ä¤¬ÁêÂ³¡£ÁêÂ³Á°¤ËÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¶õ¤²È¤¬Â³¤¯¡©
¤Þ¤º¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯¶õ¤²È½êÍ¼Ô¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤«¤é¡¢¸½¾õ¤Î¶õ¤²È¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡ÖÎáÏÂ£µÇ¯½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡×¡ÊÁíÌ³¾Ê¡Ë¤Ç¡Öµï½»À¤ÂÓ¤Î¤Ê¤¤½»Âð¡Ê¶õ¤²È¡Ë¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿À¤ÂÓ¤òÃê½Ð¤·¤ÆÄ´ºº¤·¡¢6294À¤ÂÓ¡Ê²ó¼ýÎ¨Ìó51¡ó¡Ë¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¡£
¶õ¤²È¤Î¼èÆÀ·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬¡¢²áÈ¾¿ô¤Î57.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£½êÍ¼Ô¤¬»àË´¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î½»Âð¤Ë¤À¤ì¤â½»¤Þ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£ÁêÂ³¤Ë¤è¤ë¾ì¹ç¡¢½»Âð¤Î·úÃÛ»þ´ü¤¬1980Ç¯°ÊÁ°¤Ê¤É¸Å¤¤¶õ¤²È¤¬Â¿¤¯¡¢¶õ¤²È¤¬Éåµà¡¦ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
½ÐÅµ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯¶õ¤²È½êÍ¼Ô¼ÂÂÖÄ´ºº ·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤è¤êÅ¾ºÜ
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÁêÂ³Á°¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤«ÈÝ¤«¡×¤Ç¡¢¶õ¤²È¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë·ë²Ì¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
ÁêÂ³Á°¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡ÖÁêÂ³Á°¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¡×¤Î¤Ï23.0¡ó¡¢¡ÖÁêÂ³Á°¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï77.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁêÂ³Á°¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¶õ¤²È¤Ï¡ÖÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¡×¶õ¤²È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÊÌÁñ¤ä¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤êÇäµÑ¤·¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¡È¶õ¤²È¤Î¤Þ¤Þ¡É½êÍ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬Ìó1.5ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ÐÅµ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯¶õ¤²È½êÍ¼Ô¼ÂÂÖÄ´ºº ·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤è¤êÅ¾ºÜ
½ÐÅµ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯¶õ¤²È½êÍ¼Ô¼ÂÂÖÄ´ºº ·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤è¤êÅ¾ºÜ
ÁêÂ³Á°¤Ë¡¢½»Âð¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ä¸À¤ÎºîÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÁêÂ³È¯À¸¸å¤Ë¶õ¤²È¤Î³èÍÑ¤¬¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¶õ¤²È¤Îºï¸º¤ËÀ¯ÉÜ¤â¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä
¶õ¤²È¤ÎÁý²Ã¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶°ø¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¶õ²ÈÅùÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡×¤ÎÀ©Äê¤ä²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ì¤ÐÅÝ²õ¤Ê¤É¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¯¡¢¶áÎÙ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶õ¤²È¤ò¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ë»ØÄê¤·¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤ä´«¹ð¡¢²òÂÎ¤Ê¤É¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÄê¶õ²È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¼þ°Ï¤ËÃø¤·¤¤°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶õ¤²È¤ò¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²È¡×¤Ë»ØÄê¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£
½ÐÅµ¡§À¯ÉÜ¹Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¶õ¤²È¤Î³èÍÑ¤äÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤¬¶¯²½¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÂÐ±þ¤ò¡ª¡×¤è¤êÅ¾ºÜ
½»¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë½»Âð¤ò²òÂÎ¤»¤ºÊüÃÖ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¡¢½»ÂðÍÑÃÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬ºÇÂç1/6¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ëÆÃÎã¤¬»È¤¨¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤ä¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²È¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁ¼ÃÖ¤â¼è¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³¤Ê¤É¤Ç½êÍ¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅÐµ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¶õ¤²È¤Î½êÍ¼Ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2024Ç¯¤ËÁêÂ³ÅÐµ¤ÎµÁÌ³²½¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½»»¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ç³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¶õ¤²ÈÂÐºö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡ª¡©
¤µ¤Æ¡¢ÌäÂê¤Î¤¢¤ë¶õ¤²È¤ò¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤ä¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²È¡×¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¡¢»ØÆ³¤ä´«¹ð¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤À¡£Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤²ÈÂÐºö¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë183¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶õ¤²ÈÂÐºö¶ÈÌ³¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¶õ¤²ÈÂÐºöÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²ÈÅù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ü¹Ô¤«¤é1Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ø´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²ÈÅù¡Ù¡ÊÆÃÄê¶õ¤²ÈÅù¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢´«¹ð¤ò¤Ê¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï6.0¡ó¡Ê11¼«¼£ÂÎ¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢2015Ç¯¤Ë¡ÖÆÃÄê¶õ²ÈÅù¡×¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤«¤éÌó10Ç¯¤¿¤Ä¤¬¡¢¡ÖÆÃÄê¶õ²ÈÅù¤Î´«¹ð¤ò¤Ê¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï42.1¡ó¡Ê77¼«¼£ÂÎ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½ÐÅµ¡§Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡Ú¼«¼£ÂÎ¤Î¶õ¤²ÈÂÐºö¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û¤è¤êÅ¾ºÜ
¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²È¡×¤Î´«¹ð¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ö²þÀµ¶õ¤²ÈË¡¤Ç¡Ø´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²ÈÅù¡Ù¤¬¿·¤¿¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ø´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²ÈÅù¡Ù¤ÎÇ§Äê¡¦È½ÃÇ´ð½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÄê¤á¤¿¡×¤¬33.9%¡Ê62¼«¼£ÂÎ¡Ë¡¢¡ÖÄê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬57.4%¡Ê105¼«¼£ÂÎ¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö½àÈ÷Ãæ¡×¤Ê¤É¤¬8.7%¡Ê16¼«¼£ÂÎ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ð½à¤ÎÀ©Äê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶õ¤²ÈÂÐºö¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤¿Í½»»¤ä¿Í°÷¿ô¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉÔËþ¡×¡Ö¤ä¤äÉÔËþ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²áÈ¾¿ô¤Î100¼«¼£ÂÎ¡Ê54.6¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤¬73¼«¼£ÂÎ¡Ê39.9%¡Ë¤Ç¡¢¡ÖËþÂ¡×¡Ö¤ä¤äËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«10¼«¼£ÂÎ¡Ê5.5%¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¶õ¤²ÈÂÐºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Í½»»¤ä¿Í°÷¤ÎÉÔÂ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
½ÐÅµ¡§Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡Ú¼«¼£ÂÎ¤Î¶õ¤²ÈÂÐºö¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û¤è¤êÅ¾ºÜ
ÆüËÜ¤Ï¡È²ÈÍ¾¤ê¡É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä¹¼÷Ì¿²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢»ÒÀ¤Âå¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥àÅ¬Îð´ü¤¬²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁêÂ³¤·¤¿½»Âð¤Ë½»¤ß¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Î©ÃÏ¾ò·ï¤äÏ·µà²½¤Ë¤è¤ê³èÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¶õ¤²È¤¬È¯À¸¤¹¤ë·Ð°Þ¤äÍ×°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£¶õ¤²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤â¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶õ¤²È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ä¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ê¤É¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç¶õ¤¤¤¿½»Âð¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Áá¤áÁá¤á¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
