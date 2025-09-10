ラベル剥がしたら100均ってバレない♡200円だったけど後悔なし♡上質感漂うグラス

今回ご紹介するのはダイソーで購入したグラス。110円（税込）で購入できるものもあるのですが、あえて指名がしたくなるような220円（税込）商品を発見しました！このお値段でも後悔なし。上質感の漂う透明度の高いグラスです。デザイン性だけでなく、グラスとしての機能性も◎ですよ♪早速チェックしていきましょう。

商品情報

商品名：うすぐらす

価格：￥220（税込）

容量（約）：540ml

販売ショップ：ダイソー

200円でも欲しくなる！ダイソーで見つけたグラス

今回ご紹介するのはダイソーの食器売り場で見つけたこちらのグラス。110円（税込）で購入できるグラスが並ぶ中、220円（税込）と少しお高めではあるのですが、違いが気になり購入してきました！

まずはなんといっても容量。540mlもあり、たっぷりとドリンクを楽しむことができます。

『うすぐらす』という商品名通り、飲み口部分も薄めの作り。そのため口当たりが滑らかで、スッと飲み物が入ってきます。

冷たいお茶やアイスコーヒー、フルーツジュースなど、香りや余韻を楽しむ飲み物と相性バツグン！飲み口が薄い分、香りや味をしっかりと感じることができますよ。

デザイン性が高く口当たりもなめらかなグラス！

また220円（税込）とは思えない美しいデザインもポイント。ラベルさえはがしてしまえば、とてもダイソーで購入した商品とは思えないクオリティです。

透明度の高さを生かしてフラワーベースとして使用するのもおすすめですよ。

今回はダイソーで購入した『うすぐらす』をご紹介しました。売り場には少し高さの低い410mlサイズも販売されていました。

デザインの美しさや機能性は変わらないので、ぜひ用途に合ったサイズを手に取ってみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。