コレあって助かった〜！「いざって時にサッと使える！」可愛くて便利な100均ミニキーホルダー
商品情報
商品名：キーチェーン付きミニコーム
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：3cm×5cm
販売ショップ：セリア
可愛くて実用的♡セリアで見つけた『キーチェーン付きミニコーム』
セリアといえば、ユニークなキーホルダーが揃っていて見ているだけでも楽しいですよね！そんなセリアで、またもや気になる商品を発見しました。
今回紹介するのが、こちらの『キーチェーン付きミニコーム』という商品。キーホルダー型のミニサイズのコームです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、本物のコームと一緒に並んでいました。
コームに金具が付いていて、キーホルダー感覚で持ち運ぶことができます。
バッグやスマホショルダーなどに取り付けることで、いつでも身だしなみを整えることができます。
べっ甲風の柄やミニマルなフォルムで高級感があり、まるで本物のコームを小さくしたようにリアルですよ♡
バッグのファスナーに取り付けてみました。
金具はカニカンなのでリングと違って爪を傷つけず装着でき、ファスナートップにも取り付けやすいです。
バッグなどに取り付けておけば、コームを持ってくるのを忘れた…！という時も、サッと使えて安心です。
小さいけどしっかり梳かせる！前髪や後れ毛などピンポイントな部分に◎
手のひらにすっぽりと収まってしまうほど小さいですが、本物と同じように問題なく使用できました。
ただ、コームのサイズが小さいため、髪全体を梳かすには少々時間が掛かってしまいます。
前髪や後れ毛などの、ピンポイントな部分に使うのにいいかもしれません。
今回は、セリアで見つけた『キーチェーン付きミニコーム』を紹介しました。
見た目が可愛いだけでなく実用的なので、1つ持っておくと便利です！バッグチャームのように持ち運べるので、ミニバッグの日でも荷物を圧迫せず持ち運べますよ。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。