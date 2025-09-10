コレあって助かった〜！「いざって時にサッと使える！」可愛くて便利な100均ミニキーホルダー

セリアで見つけた、コームをそのままミニサイズにしたようなキーホルダー。見た目はやけにリアルでとても可愛いですが、実際にちゃんと髪の毛を梳かせる面白いアイテムです♡キーホルダーだからバッグなどに取り付けておけば、いつでもサッと使えて便利。前髪や後れ毛などを整えるのにおすすめです！

商品情報

商品名：キーチェーン付きミニコーム

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：3cm×5cm

販売ショップ：セリア

可愛くて実用的♡セリアで見つけた『キーチェーン付きミニコーム』

セリアといえば、ユニークなキーホルダーが揃っていて見ているだけでも楽しいですよね！そんなセリアで、またもや気になる商品を発見しました。

今回紹介するのが、こちらの『キーチェーン付きミニコーム』という商品。キーホルダー型のミニサイズのコームです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、本物のコームと一緒に並んでいました。

コームに金具が付いていて、キーホルダー感覚で持ち運ぶことができます。

バッグやスマホショルダーなどに取り付けることで、いつでも身だしなみを整えることができます。

べっ甲風の柄やミニマルなフォルムで高級感があり、まるで本物のコームを小さくしたようにリアルですよ♡

バッグのファスナーに取り付けてみました。

金具はカニカンなのでリングと違って爪を傷つけず装着でき、ファスナートップにも取り付けやすいです。

バッグなどに取り付けておけば、コームを持ってくるのを忘れた…！という時も、サッと使えて安心です。

小さいけどしっかり梳かせる！前髪や後れ毛などピンポイントな部分に◎

手のひらにすっぽりと収まってしまうほど小さいですが、本物と同じように問題なく使用できました。

ただ、コームのサイズが小さいため、髪全体を梳かすには少々時間が掛かってしまいます。

前髪や後れ毛などの、ピンポイントな部分に使うのにいいかもしれません。

今回は、セリアで見つけた『キーチェーン付きミニコーム』を紹介しました。

見た目が可愛いだけでなく実用的なので、1つ持っておくと便利です！バッグチャームのように持ち運べるので、ミニバッグの日でも荷物を圧迫せず持ち運べますよ。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。