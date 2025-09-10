韓国発ドーナツカフェ「BONTEMPS」に秋が到来！カシスマロン、濃厚抹茶の新作ドーナツ＆ドリンクが同時発売
秋になると、栗やさつまいもが主役のスイーツが楽しみですよね。
韓国発・大人気ドーナツカフェ「BONTEMPS（ボンタン）」には、彩り豊かな秋を楽しむカシスマロン、和×洋を組み合わせた濃厚抹茶のドーナツ＆ドリンクが新登場。
9月10日（水）から、全国の店舗にお目見えしていますよ。
韓国発・大人気ドーナツ店「BONTEMPS」
「BONTEMPS」は、本場韓国のねじりドーナツ“クァベギ”を各店舗で毎朝手作りする、大人気ドーナツチェーン店です。
外はサクッ、中はふんわりな生地は、砂糖を使わずに作られており、ジャガイモやかぼちゃなど素材本来の甘さを活かした味わいなのが魅力◎
日本には2023年12月、大阪・アメリカ村に初上陸。その後、全国に続々と新店舗がオープンしています。
見た目もかわいいドーナツは定番15種類をはじめ、季節限定フレーバーなど常時20種類近くが並ぶそうですよ。
栗やさつまいもにカシスを加えた秋の味わい
この秋は、栗やさつまいもにカシスを組み合わせ、彩り豊かな季節を表現した新作ドーナツ＆ドリンクがお目見え。
「カシスマロン＆スイートポテトモンブラン」は、クァベギを栗とさつまいもが贅沢に使われた濃厚なクリーム＆カシスグレーズで包み込んだ、見た目も華やかなドーナツです。
甘み、ほろ苦さ、フルーティーな酸味が織りなす、秋ならではの深い味わいを堪能してみて…！
「カシスマロンモカ」は、カシスの爽やかな酸味×マロンのやさしい甘みを組み合わせたオリジナルドリンク。
モカのビターな風味が全体を引き締めて、より上質で落ち着きのある味わいに。
心も身体も満たされる1杯は、季節の移ろいを楽しむ秋のカフェタイムにぴったりですよ。
濃厚抹茶のドーナツ＆ドリンクも気になる
さらに、抹茶を贅沢に使った新作ドーナツ＆ドリンクも同時発売。
こちらは、和×洋のエッセンスを組み合わせた、秋の始まりにぴったりな深みのある味わいなのだとか。
「抹茶チョコレート」は、ふんわり食感のクァベギに抹茶を溶かし込んだホワイトチョコをたっぷりコーティング。
さらになめらかな抹茶クリームを絞り、フリーズドライ苺をトッピングして、かわいらしい仕上がりに。
濃厚な抹茶の旨みに、ほんのり甘酸っぱい苺がアクセントをプラスします。
「抹茶ムースラテ」はグラスの底にグレナディンシロップとミルクを重ね、ふんわり軽やかな抹茶ムースをのせた3層仕立て。
仕上げに抹茶ソース＆フリーズドライ苺をトッピングした、デザート感覚で楽しめる贅沢な1杯ですよ。
まだしばらくは残暑が続きそうですが、秋限定スイーツで季節を先取りしてみてはいかがでしょう。
BONTEMPS公式サイト
https://www.bontemps-seoul.com/ja
参照元：
「マロンメニュー」ワンズトライン株式会社 プレスリリース
「抹茶メニュー」ワンズトライン株式会社 プレスリリース
韓国発・大人気ドーナツカフェ「BONTEMPS（ボンタン）」には、彩り豊かな秋を楽しむカシスマロン、和×洋を組み合わせた濃厚抹茶のドーナツ＆ドリンクが新登場。
9月10日（水）から、全国の店舗にお目見えしていますよ。
韓国発・大人気ドーナツ店「BONTEMPS」
「BONTEMPS」は、本場韓国のねじりドーナツ“クァベギ”を各店舗で毎朝手作りする、大人気ドーナツチェーン店です。
日本には2023年12月、大阪・アメリカ村に初上陸。その後、全国に続々と新店舗がオープンしています。
見た目もかわいいドーナツは定番15種類をはじめ、季節限定フレーバーなど常時20種類近くが並ぶそうですよ。
栗やさつまいもにカシスを加えた秋の味わい
この秋は、栗やさつまいもにカシスを組み合わせ、彩り豊かな季節を表現した新作ドーナツ＆ドリンクがお目見え。
「カシスマロン＆スイートポテトモンブラン」は、クァベギを栗とさつまいもが贅沢に使われた濃厚なクリーム＆カシスグレーズで包み込んだ、見た目も華やかなドーナツです。
甘み、ほろ苦さ、フルーティーな酸味が織りなす、秋ならではの深い味わいを堪能してみて…！
「カシスマロンモカ」は、カシスの爽やかな酸味×マロンのやさしい甘みを組み合わせたオリジナルドリンク。
モカのビターな風味が全体を引き締めて、より上質で落ち着きのある味わいに。
心も身体も満たされる1杯は、季節の移ろいを楽しむ秋のカフェタイムにぴったりですよ。
濃厚抹茶のドーナツ＆ドリンクも気になる
さらに、抹茶を贅沢に使った新作ドーナツ＆ドリンクも同時発売。
こちらは、和×洋のエッセンスを組み合わせた、秋の始まりにぴったりな深みのある味わいなのだとか。
「抹茶チョコレート」は、ふんわり食感のクァベギに抹茶を溶かし込んだホワイトチョコをたっぷりコーティング。
さらになめらかな抹茶クリームを絞り、フリーズドライ苺をトッピングして、かわいらしい仕上がりに。
濃厚な抹茶の旨みに、ほんのり甘酸っぱい苺がアクセントをプラスします。
「抹茶ムースラテ」はグラスの底にグレナディンシロップとミルクを重ね、ふんわり軽やかな抹茶ムースをのせた3層仕立て。
仕上げに抹茶ソース＆フリーズドライ苺をトッピングした、デザート感覚で楽しめる贅沢な1杯ですよ。
まだしばらくは残暑が続きそうですが、秋限定スイーツで季節を先取りしてみてはいかがでしょう。
BONTEMPS公式サイト
https://www.bontemps-seoul.com/ja
参照元：
「マロンメニュー」ワンズトライン株式会社 プレスリリース
「抹茶メニュー」ワンズトライン株式会社 プレスリリース