三笘、南野、鎌田を投入直後に…森保ジャパンがアメリカ戦でまたも失点。プリシック→バロガンで仕留められる
森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦している。
30分にセンデハスのボレーシュートで失点。０−１で迎えた後半、64分に２点目を献上する。右サイドから攻め込まれ、プリシックのスルーパスに抜け出したバロガンの左足シュートでゴールを割られた。
森保ジャパンは直前に三笘薫、南野拓実、鎌田大地を投入していたが、その矢先に２点のビハインドとなってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】痛恨の２失点目、バロガンに仕留められる
