バロガンの得点で日本が２失点目。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

写真拡大

　森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦している。

　30分にセンデハスのボレーシュートで失点。０−１で迎えた後半、64分に２点目を献上する。右サイドから攻め込まれ、プリシックのスルーパスに抜け出したバロガンの左足シュートでゴールを割られた。
 
　森保ジャパンは直前に三笘薫、南野拓実、鎌田大地を投入していたが、その矢先に２点のビハインドとなってしまった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】痛恨の２失点目、バロガンに仕留められる

 