２０２６年６月１１日に開幕するサッカーのＷ杯北中米大会まで約９カ月。悲願のＷ杯制覇に向けて森保一監督（５７）率いる日本代表は米国遠征中で、６日（日本時間７日）には格上のメキシコ相手に０−０の引き分けと善戦。チーム力の積み上げに手応えをつかんだ。その背景には明確な分業制が敷かれているコーチ陣の支えも欠かせない。このほど取材に応じたコーチングスタッフらが森保監督から求められる厳しい基準と、そこに至る理由を明かした。

森保監督は前回のＷ杯カタール大会の予選以降、マネジメント方針を変更。選手に全てを指導する“ヘッドコーチ型”から、徐々に適材適所でコーチに任せるようになり、Ｗ杯終了後には完全分業制になった。その上で、第１次森保政権を知る下田崇ＧＫコーチは、第２次政権での要求値の高さについてこう語る。

「細かいところをよりはっきりと厳しく、自分たちが甘えることなく、と。（第２次から）世界一が目標なので、“これじゃダメ”っていう基準がはっきりしている。そこが変わった」

目標が世界一に変わったことで、コーチ陣への要求値も世界一基準に。その意識の高さは、しっかりと浸透している。２３年１月に入閣した名波浩コーチは、今回の米国遠征前までの活動を「僕自身がポンコツなのが一番印象に残っている」と振り返った。冗談っぽい回答に苦笑いを浮かべる記者もいたが「笑いごとじゃないです」と強調。Ｗ杯アジア最終予選では１０試合で３０得点と、Ｃ組で圧倒的な数字を残したにもかかわらずだ。

満足よりも反省が前に出る。同予選第８、９戦では２試合連続無得点。「点が取れない試合や攻撃が流暢（りゅうちょう）にいかないときは、全て僕の責任だと思う。監督に任されている仕事を全うしているかどうかで言ったら“ポンコツ”」と説明した。

ハードルが高くなる理由は森保監督が信頼を寄せる集団だから。守備面を担当する斎藤俊秀コーチは「自分たちは監督の代弁者」と理解度に自信を見せ、下田コーチも「監督からの厳しいジャッジは、信頼してもらっているからこそなのかな」とうなずく。２人に加え、松本良一フィジカルコーチも第１次からの腹心。第２次からの名波コーチ、セットプレー担当の前田遼一コーチには指揮官が電話で直々にオファー。長谷部誠コーチも指揮官による強い要望で入閣が決まった。

「われわれには信頼できる力を持ったスタッフがいる。各スタッフが自分の責任から選手、チームを成長させている」（森保監督）

本気で世界一を目指すからこそ、選手以外の誰ひとりも妥協はしない。日の丸を背負うものとして、全員で最高の景色を目指していく。（デイリースポーツ・松田和城）