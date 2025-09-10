堀田茜“ジャーナリング”にハマる「人が変わったようにすごく楽に」
モデル・タレントの堀田茜（32歳）が、9月9日に放送されたバラエティ番組「やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です」（関西テレビ）に出演。いまハマっていることとして“ジャーナリング”を挙げた。
この日、ストレス発散についてトークが進む中で、堀田は「私は、“ジャーナリング”にハマってて」と切り出す。“ジャーナリング”は頭に浮かんだ思考や感情をありのままに書き出すことで、「“書く瞑想”とも呼ばれる」とテロップが添えられた。
堀田は「とりあえず思ったことを、ノート1個決めて、バーッて書き出すんですよ。何書いていいかわからない、とかも全部書いてたりとかして。とりあえず全部バーッて書いて、その紙を破って、シュレッダーで捨てるとか」と話し、これが「めちゃくちゃすっきりしますし、本当に心が入れ替わったというか、人が変わったようにすごく楽になっているから、すごい信用してやるようにしてます」と語った。
この日、ストレス発散についてトークが進む中で、堀田は「私は、“ジャーナリング”にハマってて」と切り出す。“ジャーナリング”は頭に浮かんだ思考や感情をありのままに書き出すことで、「“書く瞑想”とも呼ばれる」とテロップが添えられた。