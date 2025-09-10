トヨタ「”新”センチュリー」に反響多数！ 「存在感がハンパない！」など感嘆の声多数！ 2700万円の「VIP専用モデル」に寄せられた声とは

「新センチュリー」に反響多数！

2025年6月23日、トヨタは最上級ショーファーSUV「センチュリー」の一部改良モデルを発売しました。

同車に対し、SNSを中心に反響の声が高まっています。

【画像】超カッコイイ！トヨタ新「センチュリー」を画像で見る！（30枚以上）

いったいどのような声なのでしょうか。

トヨタの最高峰VIPモデル「センチュリーSUV」に寄せられた声とは

1967年に初代が誕生したセンチュリーは、登場以来50年以上にわたりトヨタの頂点に立つフラッグシップとして、国産ラグジュアリーの象徴であり続けてきました。

車名の“センチュリー”は、トヨタグループ創始者・豊田佐吉氏の生誕100周年を記念して名づけられたものです。

製造工程では匠の手仕事を積極的に取り入れ、極めて高い完成度を実現。日本の美意識を映した端正なデザインに加え、後席に座る要人のための静粛性と快適性を徹底的に追求しています。

現行ラインナップは、2018年デビューの3代目セダンに加え、2023年9月にシリーズ初の5ドアSUV（以下、センチュリーSUV）が登場。

センチュリーSUVは“THE CHAUFFEUR（ザ・ショーファー）”をコンセプトに、伝統の後席重視を守りつつ、休日にはオーナー自らの運転も楽しめる設計としています。

ボディサイズは全長5205mm×全幅1990mm×全高1805mm、ホイールベースは2950mm。

エクステリアは水平・垂直を基調にした堂々たるスタンスと、職人が手彫りで仕上げる「鳳凰エンブレム」が印象的。フロント／リアともに奥行き感ある四灯式ランプが威厳を強調します。

サイドビューはリア寄りの重量感あるプロポーションを採用。トヨタの原点である織機の「杼（ひ）」をモチーフにした意匠が、ブランドの系譜をさりげなく語ります。

インテリアは、最大75度まで開く後席ドアや掃き出しフロア、電動格納ステップ、大型アシストグリップなどにより、乗り降りの所作が自然に美しく決まる工夫が随所にあしらわれています。

後席にはフルリクライニング機能とリフレッシュ機能付きシートを備え、移動時間そのものをくつろぎへと変えます。乗車定員は4名です。

パワートレインは3.5リッターV型6気筒のプラグインハイブリッドを搭載。電気式CVTと4WDシステム「E-Four アドバンス」を組み合わせ、上質な走りと高い環境性能を両立します。

先進安全装備は「トヨタセーフティセンス」を標準化。「プリクラッシュセーフティ」や「レーンチェンジアシスト」などの機能に加え、ITSコネクトや渋滞時支援を含む「アドバンストドライブ」も用意されます。

カラー展開は、鏡面磨き仕上げを含むボディ7色、インテリアは「ブラック」「フロマージュ」「ミッドブラウン」の3色から選択可能。

今回の一部改良では、装備と快適性をさらなる強化を図っています。従来“透明／不透明”の2段階だった調光プライバシーガラスを「3段階調光機能付プライバシーガラス」へアップデートし、新たに“半透明”モードを追加。外光を取り込みながら視線を適切に遮れます。

あわせてサスペンションのチューニングを見直し、後席乗員の乗り心地をいっそう高めました。

改良後の新センチュリーSUVの価格（消費税込）は2700万円です。

発売されたセンチュリーSUVに対し、SNSを中心に多くの反響の声が寄せられています。

「圧倒的存在感で街で映える」「SUV化でも品格はそのまま」「圧倒的存在感がスゴイ！」といった、堂々とした佇まいに好印象を寄せる反響が多く寄せられていました。

さらに一部改良で追加された新機能に対しては「“半透明”が選べるのは実用的」「外光を入れつつ視線を遮れるのがスゴイ！」など、装備アップを評価する投稿が目立っていました。