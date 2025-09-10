◆米大リーグ フィリーズ―メッツ（９日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

メッツのフアン・ソト外野手（２６）が９日（日本時間１０日）、敵地・フィリーズ戦に「２番・右翼」でスタメン出場し、６点を追う８回に左前適時打を放って出塁すると、今季３０個目の盗塁となる三盗を決めて、自身初でメジャーでは今季最速で「３０―３０」（３０本塁打＆３０盗塁）に到達した。

昨季、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５４本塁打＆５９盗塁でメジャー史上初めて「５０―５０」を達成して話題になった本塁打と盗塁の数。大谷は今季投手に復帰したこともあって盗塁数は減っていることもあり、ここまで「４８―１７」だが、すでに３８本塁打を放っているソトは、これまでの自己最多は１９年と２３年の１２盗塁だったが、８月に月間１１盗塁と走りまくって、自身初の３０盗塁に到達した。

すでに３０盗塁を達成している選手では、ラミレス（ガーディアンズ）が「２８―３７」、クローアームストロング（カブス）が「２８―３４」をマーク。３０本塁打を放っているキャロル（ダイヤモンドバックス）も「３０―２６」をマークしており、「３０―３０」に迫っている。