日本テレビアナウンサーのガチな“オタ活”ショットが話題となっている。

これまで、声優が出演する公演に“痛バッグ”を持って参戦した姿や、コスプレ写真を公開してきた“ガチオタ”の日本テレビ・河出奈都美アナウンサーが１０日までに自身のインスタグラムを更新。「パラライコラボカフェ ライブ参戦の投稿で宣言しておりましたが、期間中３回行ってきました。笑笑」と記し、「Ｐａｒａｄｏｘ Ｌｉｖｅ」（パラライ）のコラボカフェでの写真を投稿。

「どーしても！アクスタコンプリートしたかったんです！！（交換してくださった方々には感謝しかない）コンプした瞬間、友とハイタッチしたよね 必死すぎて３回目は写真すら撮っていませんでした笑」と、悪スタがずらりと並んだショットなどもアップ。

「ライブ映像の配信観たあとも名残惜しくて、３時間熱唱 最高 推しに生かされながら引き続き日々を頑張っていこうと思います」「＃推し活＃オタ活＃カフェ活」とつづった。

この投稿には、「推し活なっちゃん可愛すぎる」「めちゃめちゃお似合い」「推し活中のなっちゃんマジかわちぃ」「アクスタコンプおめでとうございます 着る服を推しキャラの色に合わせたりしてるところが素敵です」などのコメントが寄せられた。