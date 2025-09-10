美少女プラモ「30MP」より次回新商品の予告画像が公開！ 「ぼっち・ざ・ろっく」のあのキャラが商品化か？
9月9日 公開【第11回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
BANDAI SPIRITSは、プラモデルシリーズ「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」について、次回新商品に関する予告画像を公開した。
今回「30MP」の公式Xアカウントにて本情報が公開されており、青一色の画像にタイトルロゴが描かれたものとなっている。
画像を考察すると、イメージカラーよりアニメ「ぼっち・ざ・ろっく」の結束バンドでベースを担当する「山田リョウ」が商品化されるものと推測されるが、公開された画像以外の情報は明らかとなっていないため、9月12日18時より行なわれる配信「第11回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」の続報に期待したい。
╭━━━━━━━━━━╮- 30 MINUTES PREFERENCE公式SNS (@30mpreference) September 9, 2025
#30MP 次回商品は…⁉
╰━ｖ━━━━━━━━╯
商品詳細は9月12日(金)18:00～
『#30ML 新商品発表会』にて公開📣https://t.co/9oE4s2epa8#生配信30ML #プラモデル #ぼっち・ざ・ろっく pic.twitter.com/0p3fHbQ3Aw
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス