9月9日 公開

BANDAI SPIRITSは、プラモデルシリーズ「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」について、次回新商品に関する予告画像を公開した。

今回「30MP」の公式Xアカウントにて本情報が公開されており、青一色の画像にタイトルロゴが描かれたものとなっている。

画像を考察すると、イメージカラーよりアニメ「ぼっち・ざ・ろっく」の結束バンドでベースを担当する「山田リョウ」が商品化されるものと推測されるが、公開された画像以外の情報は明らかとなっていないため、9月12日18時より行なわれる配信「第11回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」の続報に期待したい。

【第11回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス