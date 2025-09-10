Âç¿¹¸µµ®¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Ìòºî¤ê¤ÇÁýÎÌ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÊ¢¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡×Å°Äì¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¼Ô¶Ã¤¡Ö¥×¥í¤À¤Ê¤¢¡×
¡¡¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê28¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±¶É¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ç¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÌ¾ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤µ¤ó¥â¥Ç¥ë¤Î¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿¹¡£Ìòºî¤ê¤ÇÂÎ½Å¤âÁý¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½ªÀï¸å¤Î¼ã¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë18ºÐ¤«¤é±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÊËÌÂ¼¡Ë¾¢³¤¤¯¤ó¡ÊÌø°æ¿óÌò¡Ë¤¬¸ºÎÌ¤·¤ÆÀï»þÃæ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁýÎÌ¤·¤Æ½Ð¤¿¤é¼¡¤Ê¤ë´õË¾¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¿ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÃÊ¡¹¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÊ¢¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤À¤«¤é¤«¤Ê¤êÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£5¡¢6¥¥íÁý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¡£
¡¡ËÜ¶È¤Î²Î¼ê³èÆ°¤Ø¤Î»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Îº¢¤Ï¥ß¥»¥¹¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤ÈµóÆ°¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£´ÓÏ½¤¬Áý¤·¤¿´¶¤Ï´¶¤¸¤Ä¤Ä¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¡Ö¥×¥í¤À¤Ê¤¢¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£