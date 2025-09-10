TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時12分に、大雨警報（浸水害）を三次市に発表しました。

広島県では、10日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市東区
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市西区
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市安佐南区
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■呉市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■三次市
□大雨警報【発表】
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■大竹市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

■東広島市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■海田町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼過ぎにかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm