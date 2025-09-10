＜SNS依存、ヒヤッ…＞「私は大丈夫」撮らないママ友にモヤッ。冷めた態度に違和感【第3話まんが】
私（カオリ）は夫のタツヤと、幼稚園に通う娘と息子との4人暮らし。近頃の私はSNSに夢中になっていて、「いいね」をもらうため投稿する日々です。そんなある日、私たち家族は最近知り合ったマリナちゃんの家族と一緒にキャンプへ行くことになりました。すると高級アウトドアブランドの道具の数々や、プロ級の料理が……。私は興奮して撮影しまくりますが、マリナちゃんは写真も撮らないしSNSにも無関心なようです。私には不思議でたまりませんでした。
あんなに映える生活を投稿していないわけがない……。気になった私はSNSで調べますが、マリナちゃんらしき人にはヒットしません。すると数日後。スイミングスクールで、マリナちゃんを紹介してくれたサキちゃんが声をかけてきました。
私は隣駅にできたというパンケーキのお店の投稿を見せます。すると美味しそうな画像にサキちゃんも乗り気で、マリナちゃんも誘って一緒に行こうという話に……。私たちは都合の良い日を調整しあい、後日3人でお店へ向かいました。
私はマリナちゃん一家と行ったキャンプの動画や画像をSNSに投稿しました。すると過去最高の「いいね」やコメントが殺到したのです！ こんなにすごい反応がもらえるのに、マリナちゃんはなぜSNSをやらないのでしょう。後日3人で行ったパンケーキ店でも、マリナちゃんは写真を撮りませんでした。サキちゃんですら興奮して自分のパンケーキを撮影していたのに……。マリナちゃんはそんな私たちの様子をニコニコして見ているだけだったのです。
せっかくみんなで盛り上がっているんだから、1枚くらい撮って一緒に盛り上がってくれてもいいと思います。「こんなの、いちいち撮らないよ」とでも思っているのでしょうか。そんなマリナちゃんの態度が、私には少し引っかかっていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
