ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１０日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で１位となった女優・吉行和子さんの死去を報じた。吉行さんは２日に肺炎のため亡くなった。享年９０だった。

生前、吉行さんは総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーが担当していたバラエティー番組「ぴったんこカン・カン」（２００３年４月〜２１年９月）に１９回出演。番組内では出演当時の映像とともに吉行さんのおちゃめな一面などが紹介された。

親交があった安住アナは「家庭的な面をまったく持っていなくて台所を使わないんですよね。なのでいただきもののスイカを食べるのにものすごく困ったという話はよく聞かされました」とエピソードを紹介。また「何でも挑戦するんですよね。インターネットもやってみたと。ネットショッピングで気に入ったカバンがあったから、それをポチッとしてみたらカバンのミニチュアが届いたといって『サイズを確認しないといけないのね、困ったわ』といった話もしてくれました」と当時を思い出して途中、吹き出しながら明かした。

「元々小さい時から体が弱くて家族にものすごく心配をかけていたという風にご自分もおっしゃっていて、こんなに長く活躍できるとは、という話もされていました」と安住アナ。最後は「９０歳まで大活躍でした。お母さん、お父さんもね、きっと褒めてくれると思います」と顔をゆがめ、涙を一生懸命こらえていた。