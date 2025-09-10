【「薫る花は凛と咲く」コミックス20巻】 10月9日 発売予定 価格：594円

講談社は、マンガ「薫る花は凛と咲く」のコミックスを8月7日から3カ月連続で発売していることを記念し、9月8日から東京と大阪にて大型交通広告を掲出している。

「薫る花は凛と咲く」は、「マガポケ」にて連載中の三香見サカ氏の青春学園マンガ。アニメ化もされており、7月5日からTV各局で放送され、Netflixなど配信プラットフォームでも配信されている。8月7日にコミックス18巻、9月9日には19巻が発売され、10月9日には20巻も発売予定と、コミックスが3カ月連続で発売される。

9月9日からは、「薫る花は凛と咲く」のコミックスを購入した人に「青春の花言葉」と花の香りがついた特製しおりを配布している。

薫子、凛太郎を含む主要キャラクター6人に合わせた花と青春にちなんだ花言葉が添えられており、花のイラストをこすると香りがする特製しおりは全部で6種類が用意されている。

薫子/スズラン、凛太郎/伽羅木など、その他にもジャスミン、レモングラス、ヒノキ、ラフランスといったラインナップ。どのキャラクターにどの香りがついてくるのか、しおりのデザイン等は「薫る花は凛と咲く」公式Xにて順次公開予定。

大阪と渋谷で大型交通広告を掲出！

9月8日から東京・渋谷の田園都市線 渋谷駅 地下通路および、大阪の大阪メトロ なんば駅コンコースにて大型交通広告を掲出中。期間は9月14日まで。

