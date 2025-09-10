静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が「東洋大卒」と学歴を偽ったと指摘されている問題で、市議会から不信任決議を受けた田久保市長は１０日、市議会を解散した。

市議選は４０日以内に行われることになる。１０月１９日実施の公算が大きい。

田久保市長はこの日午前１０時、市議会議長室で、中島弘道議長に市議会を解散する通知を手渡した。淡々と「議会を解散する」と通知を読み上げただけで、理由などは一切説明しなかった。

伊東市選挙管理委員会によると、通知を受けた段階で解散となる。通知を手に中島前議長は「大義なき解散で怒りしかない。多くの市民も納得のいくものではない」と強く批判した。

その後、田久保市長は記者の取材に応じ、「議会の初日に不信任決議されたので解散を選んだ。最終日まで議会が審議をしていたら、違う判断もあったと思う」と語った。

地方自治法によると、市議選後に、議員の３分の２以上が出席し、その過半数の賛成で再び不信任決議案が可決されると、田久保市長は失職し、５０日以内に市長選が行われることになる。

市議会は今月１日、市議会の調査特別委員会（百条委員会）での調査や東洋大の記録などから、田久保市長の証言を虚偽と認定し、不信任決議案を全会一致で可決。市長は１１日までに議会を解散しなければ、失職することになっていた。