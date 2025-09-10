キヤノンは、ミラーレスカメラ用交換レンズ「RF85mm F1.4 L VCM」を9月27日（土）に発売する。直販価格は23万6,500円。

既に展開している20mm、24mm、35mm、50mmに続くF1.4シリーズの新たなラインアップ。静止画撮影に加えて動画撮影にも対応したハイブリッドレンズとして設計されている。

F1.4シリーズで統一された外観デザインを採用しており、重心バランス、口径、リング配置、描写特性を揃えることで、ジンバル撮影時やフィルター交換時の作業効率化を図っている。新製品でも同様の設計思想を継承した。

非球面レンズ1枚とUDレンズ1枚を効果的に配置することで色収差を良好に補正。画面全体で色にじみを抑えた高画質を実現したとする。

VCM（ボイスコイルモーター）によるリアフォーカス制御により、静止画撮影時は高速で高精度なオートフォーカスを、動画撮影時は静かで滑らかなオートフォーカスだという。撮影距離の変化に伴うフォーカスブリージングの発生も抑制する。

耐久性と信頼性を確保するため、防塵・防滴構造とフッ素コーティングも施している。鏡筒には動画撮影時の絞り制御に対応したアイリスリングも採用している。

装着イメージ

レンズ構成：10群14枚（非球面レンズ1枚とUDレンズ1枚含む） 最短撮影距離：0.75m 最大撮影倍率：0.12倍 フィルター径：67mm 外形寸法：約φ76.5×99.3mm 質量：約636g