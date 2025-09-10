三井ハイテクが大幅続落、下期の受注減警戒し２６年１月期業績予想を下方修正 三井ハイテクが大幅続落、下期の受注減警戒し２６年１月期業績予想を下方修正

三井ハイテック<6966.T>が大幅続落している。９日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を２３００億円から２１６０億円（前期比０．５％増）へ、営業利益を１３０億円から１１０億円（同３１．３％減）へ、純利益を９０億円から７０億円（同４２．７％減）へ下方修正したことが嫌気されている。下期のモーターコア事業において、製品価格への原材料価格低下の反映による減収影響や、顧客動向を踏まえた一部製品の量産開始時期の見直しなどによる受注減が見込まれるためという。



同時に発表した７月中間期決算は、売上高１０８３億３４００万円（前年同期比４．２％増）、営業利益６３億４７００万円（同１９．２％減）、純利益４１億８９００万円（同４０．８％減）だった。電動車向け駆動・発電用モーターコアの堅調な需要が牽引し増収となったものの、モーターコアにおける将来の事業成長に向けた先行投資コストや、経営基盤強化に伴う全社コストの増加などから減益を余儀なくされた。



出所：MINKABU PRESS