「リップモンスター」シリーズに、KATE×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン共創アトラクションに登場する4人の魔女をイメージした限定色

グローバルメイクアップブランドのKATE（ケイト）は8月23日、「リップモンスターシリーズ」から深みレッド系カラーによる限定色を発売しました。

■KATE×USJ共創アトラクションの4人の魔女をイメージした4色

今回の限定色は、同ブランドとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが共創したアトラクション「18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜」に登場する、“感情を司る4人の魔女”をイメージしたカラーとなっています。

リップモンスターからは、「戦慄の喜笑（きしょう）」、「狂気の怒号」の2色、リップモンスター ツヤバースからは「哀愁の亡霊」、「悪魔の快楽」の2色を用意しました。

■商品概要

商品名：リップモンスター

カラー：EX-9 戦慄の喜笑（きしょう）、EX-10 狂気の怒号

商品名：リップモンスター ツヤバース

カラー：EX-1 哀愁の亡霊、EX-2 悪魔の快楽

（フォルサ）