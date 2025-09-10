コーセー＆ミルボン コスメティクス、美容室専売化粧品「インプレア」、エンメイソウエキス配合の化粧液を発売！

コーセー ミルボン コスメティクスは、コーセーとミルボンの協業により開発した、美容室専売化粧品ブランド「インプレア」から、エンメイソウエキス（保湿）を配合したエイジングケア（※1）化粧液「リンクレスチューナー」（1品目3品種、7,700円〜12,760円）を、9月11日より全国のインプレア取扱い美容室で発売します。

（※1）年齢に応じたお手入れ

■高い保湿感と、シワ改善の効果を叶えたアイテムが誕生

今回発売される「リンクレスチューナー」は、コーセーとミルボンの研究知見を活かし開発され、高い保湿感と、シワ改善の効果を叶えた商品。美容室での商品ラインナップの強化と、「インプレア」のさらなるユーザーとの接点拡大を実現していきます。

「リンクレスチューナー」には、エンメイソウから抽出したエンメイソウエキス（保湿）を配合。エンメイソウはシソ科の多年草であり、日本の山麓の草地に自生し、紫色の小さな花をつける植物です。

古来より倒れている人を引き起こす力を持つと言われることから、ヒキオコシ（引起）とも呼ばれています。さらに、シワ改善と美白（※2）効果が認められた有効成分「ナイアシンアミド」を配合し、年齢を重ねるごとに気になる大人の肌悩みに全方位からアプローチします。

しっとりと濃密な質感でありながらも、べたつきの少ない使用感も特長です。

（※2）メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

■商品概要

商品名：（1）「インプレア リンクレスチューナー〈化粧液〉」【医薬部外品】

特長：

・エンメイソウエキス（保湿）を配合。

・シワ改善・美白（※2）有効成分「ナイアシンアミド」を配合。

（※2）メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

・ドライストレスバリアCPX（ニンジンエキス、ヨモギエキス）を配合。乾燥ストレスから肌を守ります。

・美容液のような充実感と、肌を包み込むまろやかなタッチで、ふっくらハリのある肌に導きます。

・心をときほぐすような独自ブレンド精油配合のリッチフローラルの香り。

容量：200ｍL

希望小売価格：7,700円

商品名：（2）「インプレア リンクレスチューナー（グランドサイズ）〈化粧液〉」【医薬部外品】

特長：（1）と同じ

容量：400ｍL

希望小売価格：12,760円

商品名：（3）「インプレア リンクレスチューナー（グランドサイズ詰替え用）〈化粧液〉」【医薬部外品】

特長：（1）・（2）と同じ

容量：360ｍL

希望小売価格：11,110円

（エボル）