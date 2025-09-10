「目の前の相手にやられた。残念」林陵平も悔しがる。アメリカ戦で失点に絡んだ長友佑都はハーフタイムに交代
森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦している。
前半は０−１。30分、右サイドを崩され、クロスからセンデハスのボレーシュートで被弾した。センデハスの近くには長友佑都がいたが、ブロックすることはできなかった。
試合を中継するNHK-BSで解説を務める林陵平氏は、38歳の奮闘に言及しつつ、失点場面に関しては「目の前の相手にやられた。残念」と、かつて明治大でチームメイトだった盟友の対応を悔しがった。
アメリカ戦に先発した長友は、代表144試合目を記録。だが前半の途中に痛めた足首の影響か、ハーフタイムで交代している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈ボレーを叩き込まれた日本の失点シーン
前半は０−１。30分、右サイドを崩され、クロスからセンデハスのボレーシュートで被弾した。センデハスの近くには長友佑都がいたが、ブロックすることはできなかった。
試合を中継するNHK-BSで解説を務める林陵平氏は、38歳の奮闘に言及しつつ、失点場面に関しては「目の前の相手にやられた。残念」と、かつて明治大でチームメイトだった盟友の対応を悔しがった。
アメリカ戦に先発した長友は、代表144試合目を記録。だが前半の途中に痛めた足首の影響か、ハーフタイムで交代している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈ボレーを叩き込まれた日本の失点シーン