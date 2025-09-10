10時の日経平均は197円高の4万3656円、ＳＢＧが173.21円押し上げ 10時の日経平均は197円高の4万3656円、ＳＢＧが173.21円押し上げ

10日10時現在の日経平均株価は前日比197.60円（0.45％）高の4万3656.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は820、値下がりは694、変わらずは100。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を173.21円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が98.59円、コナミＧ <9766>が23.47円、フジクラ <5803>が19.41円、東エレク <8035>が7.60円と続く。



マイナス寄与度は25.93円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ダイキン <6367>が12.16円、テルモ <4543>が8.37円、リクルート <6098>が7.6円、デンソー <6902>が6.28円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、銀行、証券・商品と続く。値下がり上位には輸送用機器、繊維、医薬品が並んでいる。



※10時0分14秒時点



