Image: sdx15 / Shutterstock.com

1.5万差、かぁ…。

iPhone 17シリーズの発表の裏で、ひっそりと値下げされたiPhoneがありました。

さぁ、どんなモデルだと思います？ 正解は…↓

初代カメラコントロールのアイツ

Screenshot: Apple

iPhone 16。

2024年9月発表時は12万4800円〜でしたが、現在は11万4800円に変更されています。1万円のお値引きですね。

ということは、エントリー向けのiPhoneが欲しい人にとっては良い選択肢…となりそうですが、ちょっと待って。今年2月に登場したiPhone 16eは、定価で9万9800円なんです。

そして今年発表されたエントリーモデルのiPhone 17は、12万9800円〜。それぞれの価格を下から並べてみましょうか。

iPhone 16e…9万9800円 iPhone 16…11万4800円（値下げ後） iPhone 17…12万9800円

うーむ、見事に1.5万円差。機能的にはiPhone 16eが一番シンプルで、シングルカメラのA18チップという構成。ならば1.5万円出してiPhone 16に行ったほうが、カメラもスペックも満足度は高いはず。カラバリも豊富ですからね。

値下げ前の12万4800円との比較であれば、2.5万円差ということでiPhone 16eの優位性はまだありましたが、現状のエントリーはiPhone 16がバランスが良さげですね。やはり値下げは強し。

Source: Apple