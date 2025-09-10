値下がりしたApple製品まとめ（1製品のみだけど） #AppleEvent
1.5万差、かぁ…。
iPhone 17シリーズの発表の裏で、ひっそりと値下げされたiPhoneがありました。
さぁ、どんなモデルだと思います？ 正解は…↓
初代カメラコントロールのアイツ
iPhone 16。
2024年9月発表時は12万4800円〜でしたが、現在は11万4800円に変更されています。1万円のお値引きですね。
ということは、エントリー向けのiPhoneが欲しい人にとっては良い選択肢…となりそうですが、ちょっと待って。今年2月に登場したiPhone 16eは、定価で9万9800円なんです。
そして今年発表されたエントリーモデルのiPhone 17は、12万9800円〜。それぞれの価格を下から並べてみましょうか。
iPhone 16e…9万9800円
iPhone 16…11万4800円（値下げ後）
iPhone 17…12万9800円
うーむ、見事に1.5万円差。機能的にはiPhone 16eが一番シンプルで、シングルカメラのA18チップという構成。ならば1.5万円出してiPhone 16に行ったほうが、カメラもスペックも満足度は高いはず。カラバリも豊富ですからね。
値下げ前の12万4800円との比較であれば、2.5万円差ということでiPhone 16eの優位性はまだありましたが、現状のエントリーはiPhone 16がバランスが良さげですね。やはり値下げは強し。
Source: Apple