Image: Apple

あと数日で、まったく新しいワクワクが体験できる！

Apple（アップル）は今年6月、WWDC 2025で各Apple製品向けの最新OSをお披露目しました。昨夜のAppleイベント終了後に、もしや？と思いAppleの公式サイトをチェックしてみたところ、各最新OSの正式版リリース日がしっかり記載されていました。

数年ぶりの大型アップデート

Liquid Glassが体験できる日まであと僅か

Apple公式サイトの情報によると、iOS 26、iPadOS 26、watchOS 26、macOS 26、tvOS 26、visionOS 26の一般リリース日は、9月16日（火）になるとのことです。

数年ぶりの大型アップデートとなる各最新OS 26は、ガラス調デザインのLiquid Glass（リキッドグラス）採用により、これまでのOSと比べて見た目も中身も大幅に変わるのが注目ポイントです

新しいハードウェアを購入しなくても、手持ちのデバイスをアップデートすることでまったく新しいUIが体験できるのはかなりワクワクしますよね。

生活が便利になる機能も多く含まれているため、デバイスの空き容量は事前に確保しておきましょう。

Source: Apple