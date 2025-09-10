男性6人組K−POPグループ「82MAJOR（エイティトゥーメジャー）」が10日、日本公式ファンクラブを開設し、12月21日に東京都港区のニッショーホールで初の日本ファンミーティング開催を発表。日本での活動を本格始動させる。

韓国の国番号「82」と「MAJOR」から着想を得て、「韓国を超え世界のメジャーな存在になりたい」という思いが込められた82MAJOR。確かな歌唱力とダンスパフォーマンスを武器に、23年10月に韓国デビュー。韓国での単独公演のチケットは即完売、今夏は北米25都市での単独ツアーを成功させた。デビュー以来、世界を意識した音楽スタイルとエネルギッシュなステージで人気を拡大しており、次世代を担うK−POPアーティストとして注目を集めている。

日本での活動は大手芸能事務所「ホリプロ」グループの株式会社ホリプロインターナショナルと、国内最大級のチケットサービス「イープラス」を提供する株式会社イープラスが共同でマネジメントを行う。

＜以下メンバーコメント＞

▼ナム・ソンモ 日本の82DE（ファンネーム）たちにもっと頻繁に会えると思うので、とても幸せでうれしいです。思い出をたくさん積み重ねていきましょう！

▼パク・ソクジュン 日本活動のたびに心に残る思い出を重ねてきましたが、これからはもっとたくさん会えるのでとてもうれしいです！早く会いましょう！

▼ユン・イェチャン WOW！すごくワクワクしています！日本の82DEにたくさん会って、すてきなステージをお見せしますので、ぜひ楽しみにしていてください！すぐに会いましょう！

▼チョ・ソンイル いつもたくさんの日本の82DEの皆さんが私たちに会いにきてくれましたが、これからは82DEの皆さんにさらに多くお会いできると思うと胸が高鳴ります！！！そして新しくリリースされるアルバムも応援お願いします！

▼ファン・ソンビン 82DEの皆さんがくれる愛にお答えできるように、もっと頑張ります！常にベストを尽くす姿をお見せします！たくさんの応援お願いします！！

▼キム・ドギュン これから日本での活動が始まることで、82DEと過ごす時間が楽しみです！これからもっとたくさん、そしてもっとすてきな姿をお見せしますので、期待してください！