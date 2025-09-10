3人の女子メンバーから想いを寄せられるなど、驚異的なモテぶりを見せている大人気男子・きんご。そんなきんごを想う、「JCミスコン2022」ファイナリストでギャルっぽい印象のゆまは、最終告白できんごに告白するも成立とはならなかった。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。8日は夏休み編2025最終話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、スペシャルゲストとして山田優。なお、今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。



■今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

すみれ（表すみれ、高1／大阪府）

ゆま（谷村優真、高２／埼玉県）

【継続】

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」からの継続)

りのん（多田梨音、高2／大阪府、「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続）

ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」からの継続）

ひな（長浜広奈、高2／東京都、「マクタン編」「ハロン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県）

しおん（安藤志音、高3／沖縄県）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」からの継続）

しゅん（倉澤俊、高2／茨城県、「ハロン編」からの継続）

せり（松井芹、高2／福岡県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

きんご（内田金吾、高2／福岡県、「ドンタン編」からの継続）

「振られるのわかってて告白したんですけど…」

きんごが待つ告白場所へ向かったゆま。継続で来てほしいメンバーとしてきんごの名前を挙げていたゆまは、旅中きんごに熱烈なアピールを繰り広げていた。

ゆまは、笑顔で「きんごくんと出会って初めて恋を知ることができました。ディナーの時に、きんごくんと話してから、気持ちもどんどん大きくなりました。好きです。付き合ってください」とストレートに告白。手を差し伸べるゆまにきんごは「ごめんなさい」と一言。ゆまは笑顔で顔をあげ、きんごの答えが分かっていたような表情を浮かべていた。

きんごは「でも2日目の夜、初めて話して話も弾んだし楽しかったし、その後もいっぱい誘ってくれて嬉しかったし、めちゃ楽しかったです」とゆまに感謝伝えると、ゆまは笑顔で「ね、楽しかった。ありがとう。頑張ってね、最後まで」とエールを贈った。

きんごと別れたゆまは「振られるのわかってて告白したんですけど、いざ振られると普通につらいです。でも初めて人を好きになれて、いい初恋になりました。本当に最高の夏休みになりました」と涙を堪え“夏の恋”を終えた。