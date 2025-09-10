マクロン仏大統領が新たな首相にルコルニュ国防相を任命した/Michel Euler/AP/File

パリ（ＣＮＮ）窮地に立たされたマクロン仏大統領は、退任するルコルニュ国防相を新たな首相に任命した。分裂した議会で合意形成を図り、２０２６年度予算を成立させるという困難な課題をルコルニュ氏に託した。

８日には信任投票で敗れたバイル前首相が辞表を提出し、マクロン氏がこれを受理していた。バイル氏は就任からわずか９カ月での辞任となった。膨れ上がるフランスの財政赤字を抑制するため、公約した不人気な計画を推し進めることができなかったことが、同氏の失脚につながった。

ルコルニュ氏は現在、フランスを財政難から脱却させると同時に、大規模な抗議行動に備えた政府を率いるという二重の課題に直面している。１０日には全国規模のデモと高速道路封鎖が予定されており、１８日にも労働組合主導の広範なストライキが行われるとみられている。

３９歳のルコルニュ氏は、政治的な生き残りと目されている。マクロン氏が２０１７年に就任して以来、閣僚を務め続けているのはルコルニュ氏だけだ。今回の首相起用の背景には、ルコルニュ氏なら社会党と合意し、予算案をより受け入れやすいものにできるのではないかという思惑がある。これは、バイル氏が左派への譲歩によって今年の予算案を成立させた際に用いた妥協案と同じものだ。しかし今となっては、その道筋は極めて可能性が低い。

社会党は富裕層への課税とマクロン氏の企業減税の撤回を望んでおり、これらは右派にとって忌避すべき要求だ。中道派のバイル氏はかろうじてその綱渡りをこなしたが、より右派に位置するルコルニュ氏にそれほどまでのバランス感覚は求められないかもしれない。

唯一の救いは、極右の看板政治家マリーヌ・ル・ペン氏が推し進める総選挙の前倒しを、左派も右派も望んでいないことだ。両派とも議席を失うリスクがあるからで、そのためマクロン政権に協力するインセンティブは生まれるが、いかなる代償を払ってでも彼らがそうするかと言われると、必ずしもそうではないとみられる。