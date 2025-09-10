次世代K−POPボーイズグループ、82MAJOR（エイティトゥーメジャー）が日本での活動を本格開始する。10日に日本公式ファンクラブを開設し、12月21日に東京・ニッショーホールで初の日本ファンミーティングを行うことが決まった。

23年10月に韓国デビューした、歌唱力とダンスが武器の6人組。メンバー全員が楽曲制作に携わる。82は韓国の国番号で、グループ名には国を超えて世界のメジャーな存在になりたいという思いが込められている。韓国での単独公演はチケットが即完売。今夏は北米25都市での単独ツアーを成功させた。

日本での公式ファンクラブ「82DE JAPAN」オープンを記念したファンミーティングは、トークやライブ、ゲームコーナーの他、メンバーの素顔が見られる企画を用意。K−POPイベントでおなじみの古家正亨氏がMCを務める。

メンバー6人のコメントは以下の通り。

ナム・ソンモ 日本の82DE（ファンの総称）たちにもっと頻繁に会えると思うので、とても幸せでうれしいです。思い出をたくさん積み重ねていきましょう！

パク・ソクジュン 日本活動のたびに心に残る思い出を重ねてきましたが、これからはもっとたくさん会えるのでとてもうれしいです！早く会いましょう！

ユン・イェチャン WOW！すごくワクワクしています！日本の82DEにたくさん会って、すてきなステージをお見せしますので、ぜひ楽しみにしていてください！すぐに会いましょう！

チョ・ソンイル いつもたくさんの日本の82DEの皆さんが私たちに会いにきてくれましたが、これからは82DEの皆さんにさらに多くお会いできると思うと胸が高鳴ります！！ そして新しくリリースされるアルバムも応援お願いします！

ファン・ソンビン 82DEの皆さんがくれる愛にお応えできるように、もっと頑張ります！常にベストを尽くす姿をお見せします！たくさんの応援お願いします！！

キム・ドギュン これから日本での活動が始まることで、82DEと過ごす時間が楽しみです！これからもっとたくさん、そしてもっとすてきな姿をお見せしますので、期待してください！

日本での活動は株式会社ホリプロインターナショナルと、株式会社イープラスが共同でマネジメントを行う。