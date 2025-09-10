40・50代が【しまむら】で探したい！ ゆったり着られる♡「990円ワンピ」

1枚でコーデが決まるワンピースは、忙しい日やコーデ組みに悩んだ時にも頼りになる存在。気負わず着られるアイテムを探すなら【しまむら】のセールアイテムに注目してみて。いつものしまむら価格から、さらにお手頃価格になった高コスパアイテムが見つかるかも！ 今回は、大人に似合うプチプラアイテムを多数紹介している@naco_roomsさんのInstagram投稿を参考に、990円のプチプラワンピをご紹介します。

一枚でサマ見えするシンプルデザイン

【しまむら】「ヘビロテフレンチOP」\990（税込・セール価格）

今回ピックアップしたのは、このカットソーワンピ。絶妙なフレンチスリーブと身頃から裾にかけて切り替えの入ったデザインがポイントです。一枚でサマになるアイテムだから、大人女性のデイリーコーデで重宝しそう。@naco_roomsさんはあえて3Lを購入したとのことで「ゆったり着用できて涼しい」のだそう！

きれいめ小物でお出かけコーデに

無地のシンプルなデザインだからこそ、小物次第で幅広いテイストに振れるのもこのワンピースの魅力。大人世代がオシャレに着こなすなら、@naco_roomsさんのように、ピリッと辛口なアイテムを合わせてレディムードを補うのが正解かも！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。