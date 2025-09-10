飼い主さんが振っている猫じゃらしを追いかけて、走り回っている猫。そのクセのある遊び方が面白いと話題になり「これ最高です。うちもやりたい～」「こんなおもちゃ欲しいわ」「エンドレスで見れます」とのコメントが集まっています。

【動画：仰向けになったパパ→猫じゃらしを円を描くように振ると…】

猫じゃらしを振る飼い主さん

Instagramアカウント「tono-hime-waka」さまに登場した若くん。パパさんが仰向けに横になり、猫じゃらしを体の周りを円を描くように振ると、それを見た若くんが追いかけ始めたとのこと。

若くんは猫じゃらしを追って、パパさんの周りをぐるぐると回り始めたのだそう。パパさんの上を通り過ぎるときに体を踏んづけてしまっても、おかまいなしの様子だったとか。

終わりのない遊び

猫じゃらしを振り続けるパパさんと、追いかけ続ける若くん。パパさんは猫じゃらしを振るおもちゃ役に徹しているようで、何度体を踏まれても、構わずそのまま猫じゃらしを振り続けたといいます。

その後も、ひたすらおもちゃを追いかけて走り続ける若くん。「電動のこんなおもちゃありましたよね」「ずっと見ていられます」と、クセになって動画を何度も再生してしまう人もいたようです。

仲良しの3匹

飼い主さん宅では、3匹の猫たちを飼っているとのこと。仲の良い3匹はお互いの体を舐めて毛づくろいし合うだけでなく、そっと身を寄り添わせていることもあるのだとか。

飲み水の中におもちゃを浮かべてあげたときには、2匹そろって水の中に手を入れて遊んでいたそうです。みんな一緒だと、遊びの時間の楽しさも倍になりますね。

猫じゃらしで遊ぶ若くんの様子は、Instagramで7700回以上も再生され、「なんて最高な遊び‼️‼️うちもやってみようかな」「若さんパパ飛び越えられなくて完全に踏んづけてるww」「やばいこれは永遠に見てられる面白い可愛い動画だ」「ひたすら回る回るーーー」「コレはパパさんも、若たんも楽しめる？画期的な遊び～」「パパさんオモチャになり切ってるぅー」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「tono-hime-waka」さまには、3匹の猫たちの日々の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tono-hime-waka」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。