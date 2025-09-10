音にびっくりした子猫、思わずとった行動が可愛いと人気を呼んでいます。話題の動画の再生回数は28万回を超え「うさぎになるの可愛すぎる」「も～なんて可愛いの」「可愛すぎでしょ」といったコメントが集まっています。

【動画：突然の音に『驚いた子猫』が、次の瞬間……】

うさぎになった子猫

TikTokアカウント「ぼくはもち。」に投稿されたのは、うさぎになった子猫。空き箱に興味津々になっている子猫のもちちゃん。空き箱の中をのぞいたり、においをチェックしたり夢中です。そんなもちちゃんの後ろで飼い主さんが音を出したところ、もちちゃんがとてもびっくりしてうさぎになってしまったのだそう。

音にびっくりしたもちちゃんは、ぴょんぴょんと2回ジャンプしたそうです。そのときの様子をスローで見てみると、4本の足を使ってジャンプしていたので、宙に浮いたように見えたのだそう。猫とは思えない動きが可愛すぎます！うさぎのようにぴょんぴょんしたもちちゃんでした。

ジャンプはちょっと苦手

動画に登場したもちちゃんはうさぎのような可愛いジャンプをしていましたが、猫らしいジャンプは得意ではないようです。覚悟を決めた顔をして、飼い主さんがいるところへジャンプしたのに届かず必死にしがみついたり、小さな箱の上から飛び降りられなくてコロンと落ちてしまったりしたのだとか。もちちゃんがまだ子猫だからなのかもしれません。

仕草や表情が可愛すぎる

ジャンプが可愛いもちちゃんですが、ジャンプ以外の仕草や表情も可愛いそうです。隣の部屋から顔だけ出して飼い主さんを見つめてウインクをしたり、普段のキュルンとした表情ではなく困りごとがあるような感情が読めない表情になったりしたこともあったのだそう。可愛さでみんなをキュンキュンさせるもちちゃんでした。

投稿には「2回ピョンピョンしたね笑」「可愛すぎてやばい癒しだわw」「珍しいうさぎちゃんですね！」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ぼくはもち。」では、もちちゃんの成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぼくはもち。」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。