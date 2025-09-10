歌手の華原朋美が９日、東京・渋谷のＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで周年ライブ「華原朋美 ３０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ〜［ハート］ＬＯＶＥ ＩＳ ＢＥＳＴ［ハート］〜Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ＷＯＷＯＷプラス」を行った。

１９９５年に「ｋｅｅｐ ｙｏｕｒｓｅｌｆ ａｌｉｖｅ」でデビューしてちょうど節目を迎えた。アンコール後のＭＣでは「３０年間応援ありがとうございます」と感謝し「実はこの公演をもって引退することを考えていました」と衝撃告白。満員の２０００人から「えー！」と驚きの声があがった。

過去には本業とは別の話題で騒がれることもあった。「ファンのみなさんに心配をかけたり、色んなことがあった…」と回想。その際「お母さんが『大丈夫だから』と何度も言ってくれて…。自分がお母さんになって初めて分かった」と家族の愛情に気付いたことを明かした。

「こんな私でも、子供にとってお母さんとして頑張って生きていかないといけない」と涙声で思いを口に。長男と話し合い「もう少し、華原朋美として頑張ろうね、という話になりました。よろしくお願いします」と頭を下げると拍手が起きた。「これからはダメになることはないと思います」と笑わせると再婚願望も明かした。「息子にはいつパパくるの？」と聞かれても「無理って言っているでしょ」と返しているという。

この日は自身の代表曲「Ｉ ＢＥＬＩＥＶＥ」「Ｉ’ｍ ｐｒｏｕｄ」「ｓａｖｅ ｙｏｕｒ ｄｒｅａｍ」「Ｈａｔｅ ｔｅｌｌ ａ ｌｉｅ」を熱唱。肩や足を露出したミニワンピで引き締まった姿も披露した。

さらにｇｌｏｂｅの「Ｆｅｅｌ Ｌｉｋｅ ｄａｎｃｅ」「ＤＥＰＡＲＴＵＲＥＳ」やＴＲＦの「ｍａｓｑｕｅｒａｄｅ」など計約２０曲を熱唱。時代を築いた小室哲哉氏によるヒット曲の連続に観客席からも「トモちゃ〜ん！」の歓声が何度も飛んでいた。

ライブは１１月２３日午後９時よりWOWOWプラスで放送される。