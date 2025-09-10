日本での活動を本格始動させる韓国の６人組ボーイズグループ「８２ＭＡＪＯＲ（エイティトゥーメジャー）」が１０日、日本公式サイトとファンクラブ（ＦＣ）を開設した。１２月２１日には初の日本ファンミーティングを、東京で開催することも決定した。

２０２３年１０月に韓国デビュー。グループ名は、韓国の国番号「８２」と「ＭＡＪＯＲ」から着想を得たグループ名には、韓国を超え世界のメジャーな存在になるという思いが込められている。韓国での単独公演のチケットが即完売するなど歌唱力とダンスパフォーマンスに定評があり、今夏は北米２５都市での単独ツアーも成功させた。メンバー全員が楽曲制作に携わり、次世代を担うＫ―ＰＯＰアーティストとして期待されている。

ファンの愛称は「８２ＤＥ」（エティテュード）。日本での活動は、大手芸能事務所「ホリプロ」グループの国際事業を担う株式会社ホリプロインターナショナルと、国内最大級のチケットサービス「イープラス」を提供する株式会社イープラスが共同でマネージメントを行う。

◆各メンバーのコメント

ナム・ソンモ「日本の８２ＤＥたちにもっと頻繁に会えると思うので、とても幸せで嬉しいです。思い出をたくさん積み重ねていきましょう！」

パク・ソクジュン「日本活動のたびに心に残る思い出を重ねてきましたが、これからはもっとたくさん会えるのでとても嬉しいです！ 早く会いましょう！」

ユン・イェチャン「ＷＯＷ！ すごくワクワクしています！ 日本の８２ＤＥにたくさん会って、素敵なステージをお見せしますので、ぜひ楽しみにしていてください！ すぐに会いましょう！」

チョ・ソンイル「いつもたくさんの日本の８２ＤＥの皆さんが私たちに会いにきてくれましたが、これからは８２ＤＥの皆さんにさらに多くお会いできると思うと胸が高鳴ります！！！ そして新しくリリースされるアルバムも応援お願いします！」

ファン・ソンビン「８２ＤＥの皆さんがくれる愛にお答えできるように、もっと頑張ります！ 常にベストを尽くす姿をお見せします！ たくさんの応援お願いします！」

キム・ドギュン「これから日本での活動が始まることで、８２ＤＥと過ごす時間が楽しみです！ これからもっとたくさん、そしてもっと素敵な姿をお見せしますので、期待してください！」