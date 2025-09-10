巨人・丸佳浩

写真拡大

☆巨人―広島（１８：００・東京ドーム）巨人＝森田、広島＝大瀬良

　巨人は９日にエース戸郷で白星をつかんで３連勝。９日は無安打に終わったが、丸があと２と迫っている３５０二塁打なるか。

　３４８二塁打は浅村（楽）と現在並んでいる。これまでは４７人が３５０二塁打を達成しているが、丸か浅村のどちらが４８人目となるか。丸の年度別二塁打は以下の通り。

　年　所　属　　二塁打

１０　広　島　　　０

１１　広　島　　１６

１２　広　島　　１０

１３　広　島　　２５

１４　広　島　　３０

１５　広　島　　２８

１６　広　島　　３０

１７　広　島　　３５

１８　広　島　　２２

１９　巨　人　　２６

２０　巨　人　　３１

２１　巨　人　　２１

２２　巨　人　　３１

２３　巨　人　　１１

２４　巨　人　　１８

２５　巨　人　　１４

　広島で１９６本、巨人で１５２本。ちなみに１０日で１９４８試合目で、年齢は３６歳４か月での到達となる。

　９日は三振なしで、あと１となっている１５００三振には到達しなかった。丸の二塁打にも注目したい。

（その他のカード）

　☆ヤクルト―中日（１８：００・神宮）ヤクルト＝ランバート、中日＝金丸

　☆阪神―ＤｅＮＡ（１８：００・甲子園）阪神＝伊藤将、ＤｅＮＡ＝東

　☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル）楽天＝内、西武＝隅田

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順