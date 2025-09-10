【ＮＰＢきょうのみどころ】巨人の丸は３５０二塁打にあと２ 今季はここまで１４
☆巨人―広島（１８：００・東京ドーム）巨人＝森田、広島＝大瀬良
巨人は９日にエース戸郷で白星をつかんで３連勝。９日は無安打に終わったが、丸があと２と迫っている３５０二塁打なるか。
３４８二塁打は浅村（楽）と現在並んでいる。これまでは４７人が３５０二塁打を達成しているが、丸か浅村のどちらが４８人目となるか。丸の年度別二塁打は以下の通り。
年 所 属 二塁打
１０ 広 島 ０
１１ 広 島 １６
１２ 広 島 １０
１３ 広 島 ２５
１４ 広 島 ３０
１５ 広 島 ２８
１６ 広 島 ３０
１７ 広 島 ３５
１８ 広 島 ２２
１９ 巨 人 ２６
２０ 巨 人 ３１
２１ 巨 人 ２１
２２ 巨 人 ３１
２３ 巨 人 １１
２４ 巨 人 １８
２５ 巨 人 １４
広島で１９６本、巨人で１５２本。ちなみに１０日で１９４８試合目で、年齢は３６歳４か月での到達となる。
９日は三振なしで、あと１となっている１５００三振には到達しなかった。丸の二塁打にも注目したい。
（その他のカード）
☆ヤクルト―中日（１８：００・神宮）ヤクルト＝ランバート、中日＝金丸
☆阪神―ＤｅＮＡ（１８：００・甲子園）阪神＝伊藤将、ＤｅＮＡ＝東
☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル）楽天＝内、西武＝隅田
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順