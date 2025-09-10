☆巨人―広島（１８：００・東京ドーム）巨人＝森田、広島＝大瀬良

巨人は９日にエース戸郷で白星をつかんで３連勝。９日は無安打に終わったが、丸があと２と迫っている３５０二塁打なるか。

３４８二塁打は浅村（楽）と現在並んでいる。これまでは４７人が３５０二塁打を達成しているが、丸か浅村のどちらが４８人目となるか。丸の年度別二塁打は以下の通り。

年 所 属 二塁打

１０ 広 島 ０

１１ 広 島 １６

１２ 広 島 １０

１３ 広 島 ２５

１４ 広 島 ３０

１５ 広 島 ２８

１６ 広 島 ３０

１７ 広 島 ３５

１８ 広 島 ２２

１９ 巨 人 ２６

２０ 巨 人 ３１

２１ 巨 人 ２１

２２ 巨 人 ３１

２３ 巨 人 １１

２４ 巨 人 １８

２５ 巨 人 １４

広島で１９６本、巨人で１５２本。ちなみに１０日で１９４８試合目で、年齢は３６歳４か月での到達となる。

９日は三振なしで、あと１となっている１５００三振には到達しなかった。丸の二塁打にも注目したい。

（その他のカード）

☆ヤクルト―中日（１８：００・神宮）ヤクルト＝ランバート、中日＝金丸

☆阪神―ＤｅＮＡ（１８：００・甲子園）阪神＝伊藤将、ＤｅＮＡ＝東

☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル）楽天＝内、西武＝隅田

