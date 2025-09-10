１１月２１日に東京Ｄで開催される「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」の概要が９日、決まった。２部制で行われ、午後の「一般の部」は誰でも参列が可能。グラウンドに設置される祭壇でお別れができる。午前の「関係者の部」の式典では、長嶋さんと親交の深い球界関係者の弔辞や献花、特別映像の上映などが予定され、ファンも２階席から観覧可能。場内にはユニホームや愛用品などが展示される。

野球を愛し、ファンの目を楽しませたミスターらしい、お別れの会になる。午後３時開場の一般の部は案内状不要で、車いすやベビーカー利用者を含めて誰でも参加が可能。東京Ｄのグラウンドにしつらえた祭壇の前で、お別れができる。来場は平服で、ユニホームの着用も差し支えがない。午後７時の受け付け終了まで、天国の長嶋さんも驚くほど大勢の来場が予想される。

関係者の部は午前１０時半開式（同９時開場予定）。案内状が必要で、長嶋さんと深い親交があった方やＶ９時代のチームメート、監督時代の選手・コーチ、球界関係者らが参加する。式典では弔辞や献花、特別映像の上映などが予定される。ここでもファンのために２階席を開放。献花はできないものの、観覧が可能（入場券が必要）になった。

場内には、長嶋さんゆかりの品々などが展示される。背番号３のユニホームはもちろん、立大時代に東京六大学リーグで当時のリーグ最多記録となる通算８号本塁打を打ったバットは貴重。セ・リーグ新人王（１９５８年）のトロフィー、阪神との天覧試合（１９５９年）で村山実からサヨナラ本塁打を放ったバット、Ｖ９時代や２度の巨人監督時代、アテネ五輪（２００４年）代表監督時の記念品、巨人時代のまな弟子・松井秀喜さんと一緒に受賞した国民栄誉賞の盾などが並ぶ。野球にささげた人生を振り返る貴重品の数々も、ファンの目を楽しませることだろう。