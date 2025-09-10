次世代K-POPグループ「82MAJOR」日本活動を本格始動 日本公式サイト＆FCオープン 初の日本ファンミーティング開催決定【メンバーコメント掲載】
次世代K-POPボーイズグループ 82MAJOR（エイティトゥーメジャー） が、9月10日に日本公式ファンクラブを開設した。さらに12月21日には東京で初の日本ファンミーティング開催も決定し、日本での活動を本格的にスタートさせる。
【写真】82MAJOR（エイティトゥーメジャー）メンバーソロカット
グループ名には、韓国の国番号「82」と「MAJOR」を掛け合わせ、「韓国を超え、世界のメジャーな存在になりたい」という思いが込められている。デビュー以来、歌唱力とパフォーマンスを武器に活動し、韓国での単独公演は即完売。この夏には北米25都市でのツアーを成功させるなど、グローバル規模で注目を集める6人組だ。
日本でのマネージメントは、ホリプログループの国際事業を担う「ホリプロインターナショナル」と、国内最大級のチケットサービス「イープラス」が共同で担当。両社の知見やネットワーク、所属事務所である韓国の「GREAT M ENTERTAINMENT」のクリエイティブ力を結集し、82MAJORの日本展開を支えていく。
ファンクラブの詳細やファンミーティングのチケット情報は、今後公式サイトやSNSを通じて発表予定。今後の日本活動に大きな期待が寄せられる。
【82MAJOR プロフィール】
グループ名「82MAJOR」は韓国の国番号「82」と「MAJOR」を組み合わせたもので、『韓国を超え世界でメジャーになる』という自信と抱負が込められている。2023年10月韓国デビュー。メンバーはNAM SEONG MO（ナム・ソンモ）、PARK SEOK JOON（パク・ソクジュン）、YOON YE CHAN（ユン・イェチャン）、CHO SEONG IL（チョ・ソンイル）、HWANG SEONG BIN（ファン・ソンビン）、KIM DO GYUN（キム・ドギュン）の6人。メンバー全員が楽曲制作に携わる。ファンダム名は「82DE」（エティテュード）。
■メンバーよりコメント
ナム・ソンモ
日本の82DEたちにもっと頻繁に会えると思うので、とても幸せで嬉しいです。思い出をたくさん積み重ねていきましょう！
パク・ソクジュン
日本活動のたびに心に残る思い出を重ねてきましたが、これからはもっとたくさん会えるのでとても嬉しいです！早く会いましょう！ :)
ユン・イェチャン
WOW！すごくワクワクしています！日本の82DEにたくさん会って、素敵なステージをお見せしますので、ぜひ楽しみにしていてください！すぐに会いましょう！
チョ・ソンイル
いつもたくさんの日本の82DEの皆さんが私たちに会いにきてくれましたが、これからは82DEの皆さんにさらに多くお会いできると思うと胸が高鳴ります！！！そして新しくリリースされるアルバムも応援お願いします！
ファン・ソンビン
82DEの皆さんがくれる愛にお答えできるように、もっと頑張ります！常にベストを尽くす姿をお見せします！たくさんの応援お願いします！！
キム・ドギュン
これから日本での活動が始まることで、82DEと過ごす時間が楽しみです！これからもっとたくさん、そしてもっと素敵な姿をお見せしますので、期待してください！
