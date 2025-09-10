『僕の心のヤバイやつ』山田杏奈バースデー記念映像が公開 描き下ろしイラスト使用のムビチケ発売
劇場版『僕の心のヤバイやつ』（僕ヤバ 2026年2月13日公開）の登場キャラ・山田杏奈の誕生日9月10日を記念して、バースデー記念映像が公開された。また、劇場版公開に向けて、市川京太郎と山田杏奈の描きおろしイラストを使用したムビチケ前売券（カード）第1弾も発売開始。市川京太郎ver.と山田杏奈ver.の2種の絵柄をつなげると、1枚のスペシャルなイラストとしても楽しめる。
【動画】スタイル抜群！『僕ヤバ』山田杏奈バースデー記念映像
公開された映像は、山田の“可愛いすぎる”魅力をたっぷりと凝縮した内容となっており、ファン必見の仕上がりに。山田の愛らしい姿を見ることができる。
『僕の心のヤバイやつ』は、「マンガクロス」（秋田書店）連載中の漫画が原作で、陰キャ少年の市川と、美少女だけど天然で愛されキャラの山田が繰り広げる青春ラブコメディー。
「このマンガがすごい！」オトコ編で、2年連続ランクインを果たし、次にくるマンガ大賞2020Web マンガ部門でも1位を獲得するなどの話題作で、累計発行部数は650万部を突破。テレビアニメが2023年4月に第1期、2024年1月に第2期が放送された。
劇場版は感動のTVアニメシリーズを再編集した物語に加え、第2期のその後…“京太郎の姉・香菜のライブシーン”や、“市川と山田のあの瞬間”が完全新作映像で描かれる。
