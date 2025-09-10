

フィンランドで暮らすようになって、筆者は沈黙や静けさの心地よさに気づいた（画像：©️週末北欧部 chika）

【漫画】週末北欧部chikaさんの書き下ろし漫画を読む

コミックエッセー「北欧こじらせ日記」シリーズなどが人気の漫画家「週末北欧部 chika（チカ）」さん。会社員をしながら憧れの国・フィンランドで暮らす夢を温め続け、33歳でついに移住。当初は寿司職人として、そして現在は個人事業主としてフィンランドで働くchikaさんに移住して3年半が経った今、改めて感じている「北欧の心地よさ」について漫画とエッセーで綴ってもらいます。

音の余白と、心の余裕

私がはじめてフィンランドを訪れたのは、20歳の時の一人旅。そこで真っ先に驚き、恋に落ちたのは「街の静けさ」だった。駅のホームには発車アナウンスがなく、電車は音もなく走り出す。街中には音の出る広告がほとんどなく、ヘルシンキを歩けば、自分の足音や鳥の声が聞こえた。

2022年、念願叶って寿司シェフとしてヘルシンキに移住してからも、その「音の少なさ」は暮らしの中で何度も感じられる。首都であるヘルシンキには、駅や通りに便利な機能が揃っているのにもかかわらず、同時に驚くほど静かな空間も存在する。

その静けさを感じながら歩いていると、ふと「自分にとって心地いい音の量は、人によって違うんだな」と気づいた。そしてどうやら私は、この“静けさ”を楽しむのが好きらしい、とも思った。

だが、私の住む街にも例外がある。

それは夏。あるとき窓の外から電子音のチャイムのようなメロディが流れてきたので何かと不思議がっていると、友人が「アイスクリーム販売の車だよ」と教えてくれた。

友人は「この音を聞くと大人になった今でも心が躍るんだ」と笑い、私は「静かな街にも日本の石焼き芋のような音があるんだ」と微笑ましく思った。

自然の音やささやかな生活の音色が重なりながらも、街にはいつも「音の余白」がある。その余白は、私の心の余裕にもなっていった。

会話のあいだにある静けさ

もうひとつの発見は「会話のあいだにある静けさ」が自然であること。

沈黙が訪れると「何か話すべきかな……」と考え始めてしまう私とは違い、フィンランド人の友人たちは沈黙を悪いものと考えていないようだった。

景色を眺めたり、コーヒーを口に含んだり、ただ静かに時間を味わう。そんな当たり前のように存在する沈黙は「気まずさではなく心地よい静けさなのかもしれない」と気づいた。

ある友人は「話すことも大切だけど、沈黙はもっと尊いんだ。『会話は銀、沈黙は金』っていうことわざの通りね」と教えてくれた。無理に埋めるのではなく、共に味わう沈黙は、長年の親友や家族といるような安心感を生んでくれた気がする。

夏になると友人たちは1カ月の休暇をとり、さらに静かな森のサマーコテージへ向かう。

電気や水道が整っていないコテージもあり、私が訪れたコテージも水道がなく、飲み水を持ち込み、サウナで湯を沸かして体を洗った。隣のコテージは数キロ先。聞こえるのは白樺の葉の揺れる音と鳥のさえずり、そして自分の呼吸だけだった。

ここで過ごした「音の余白」と「時間の余白」は、忙しない日常で生きる自分のペース整え直し、自分の本来のペースを思い出させてくれた。

こうして経験を重ねるうちに、はじめての旅で心惹かれたフィンランドの「静けさ」は、ただの環境音の少なさではなく、自分自身に耳を澄ますためのプライベートな空間であり、心に生まれる余裕そのものだったのだと感じるようになった。



（画像：©️週末北欧部 chika）

もちろん、人口密度の違う日本で同じ静けさを求めるのは簡単ではない。

それでも東京で暮らしていた時には、フィンランド旅で知った「自分にとって心地よい音の量」に思いを寄せながら暮らした。ノイズキャンセリングのイヤホンで街の雑音をやわらげたり、人の少ない朝や夜に水辺を散歩をしたり、会話のペースが合う友人と過ごしたり。

「しばらくこの景色を眺めていよう」と、コーヒーを片手に沈黙を言葉にして共有するのもいい。そんな小さな工夫で、音や情報に押し流されず「今、この瞬間」を東京でも味わえるようになった。

友人に教わった「日本らしい余白の持ち方」

静けさが心を落ち着かせる理由を調べてみると、いくつかのことがわかった。

騒音が少ないと体が安心モードに切り替わり、呼吸や鼓動がゆっくり整うこと。脳に入ってくる情報が減り、余裕が生まれること。沈黙を肯定できる場では、会話のプレッシャーが減り心が軽くなること。

静けさとは、ただの「無音」ではなく、体と心が深呼吸するために必要な余白だったのだ。

ちなみに、フィンランド人の友人が初めて東京を訪れたとき、こんなことを言っていた。

「あんなに人がいるのに、電車の中はすごく静かだった。みんな携帯を見ていたけれど、それは他人の時間やパーソナルスペースを邪魔しないようにしているみたいで、すごく心地よかった」

その言葉に、私は自分では気づかなかった「日本らしい余白の持ち方」も改めて学んだ気がした。

今までは静けさをただの無音だと思っていたけれど、実はそこには安心や豊かさが潜んでいる。自分にとっての「心地よい音の量」を知ることは、忙しない日々の中に、自分のペースを取り戻すことなのかもしれない。

（週末北欧部 chika ： アーティスト）