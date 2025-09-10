ド軍26歳右腕は「休養を兼ねてマイナー降格」か…突然の発表に“衝撃”「今季ドジャースの救世主となっている」

カスペリアスのマイナー降格に衝撃が走った(C)Getty Images

ドジャースは現地時間9月9日、負傷者リスト（IL）に入っていた左腕のアレックス・ベシアを復帰させ、ベン・カスペリアスをマイナーに降格させたことを発表した。

【動画】2打席連発だ！大谷翔平が菅野智之から47号・48号を放つ

29歳のベシアはここまで59試合に登板して3勝2敗、52.1イニングを投げて防御率2.75、69奪三振を記録している。

一方、26歳のカスペリアスは今季46試合に登板して7勝5敗、77.2イニングを投げて防御率4.64、71奪三振の成績を挙げてブルペンを支えてきただけに、突然の降格に衝撃が走った。