ド軍26歳右腕は「休養を兼ねてマイナー降格」か…突然の発表に“衝撃”「今季ドジャースの救世主となっている」
カスペリアスのマイナー降格に衝撃が走った(C)Getty Images
ドジャースは現地時間9月9日、負傷者リスト（IL）に入っていた左腕のアレックス・ベシアを復帰させ、ベン・カスペリアスをマイナーに降格させたことを発表した。
【動画】2打席連発だ！大谷翔平が菅野智之から47号・48号を放つ
29歳のベシアはここまで59試合に登板して3勝2敗、52.1イニングを投げて防御率2.75、69奪三振を記録している。
一方、26歳のカスペリアスは今季46試合に登板して7勝5敗、77.2イニングを投げて防御率4.64、71奪三振の成績を挙げてブルペンを支えてきただけに、突然の降格に衝撃が走った。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「カスペリアスについては、今季ドジャースの救世主となっている。あらゆる局面で登板し、先発、オープナー、中継ぎ、そしてハイレバレッジリリーフと様々な役割をこなしている」と評価。
同メディアは「今季は既にメジャーリーグでの自己最多イニング数を投げているため、休養を兼ねてマイナー降格となった可能性が高い。シーズン終了前にメジャー復帰する可能性は依然として残っており、ポストシーズンでの活躍も十分考えられる」と、降格した理由と、今季中の再昇格の可能性を伝えている。
