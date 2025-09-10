元HKT48でタレントの田中美久（23）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。リール動画でオリジナルダンス動画を投稿した。

胸元と背中を大胆に露出した黒いニットの長袖トップスにデニム姿。髪はポニーテールにまとめ、踊った。「Confidence is the best outfit」（自信こそが最高の装い）とつづり、体の前で両腕をクルクル回したり、両手人さし指をほおにつけたり、両手のひらを頭の上で広げウサギのようなポーズをとったり…。最後は撮影画面に近づいて両拳をあごの脇に添えるドアップ“ぶりっこポーズ”で締めた。

ファンやフォロワーからも「可愛ェェェェェェ」「刺激的に可愛い」「スーパーボディー」「心弾むし胸弾む」「ぶるんぶるん」「ぽよんぽよん」「バインバイン過ぎる」「地球がふっとぶ破壊力」「悪魔的エロさ」「さすがに反則ですね」「どうしてもあの部分に目がいってまうな笑」「こぼれ落ちそう」「けしからん服」「凄いニットだわ」「令和のあざとマシーン」などのコメントが寄せられた。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されることも多い。