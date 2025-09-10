「ドラゴンボールDAIMA」より可動フィギュア「S.H.Figuarts ピッコロ-DAIMA-」が楽天ブックスにて19％OFFで販売中
【S.H.Figuarts ピッコロ-DAIMA-】 発売日：8月8日 参考価格：8,800円 セール価格：7,049円
楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の可動フィギュア「S.H.Figuarts ピッコロ-DAIMA-」を参考価格から19％オフの7,049円で販売している。
本商品は、「ドラゴンボールDAIMA」より「ピッコロ」を「S.H.Figuarts」シリーズで立体化したもの。胸周り、股周りの道着部分に軟質パーツを採用することで様々なアクションシーンを再現できる。マント部分にはワイヤー内蔵の布マントを採用。たなびくマントも再現可能だ。
【セット内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各4種
・交換用頭部パーツ3種（ターバンあり1種、ターバンなし2種）
・交換用表情パーツ2種（ターバンあり用）
・交換用腕組みパーツ
・マント
交換用パーツを組み合わせて、ターバンを巻いた状態で全3種、ターバンがない状態も全3種の表情を再現できる
交換用手首パーツも開きや構え、手刀に加え魔貫光砲用など4種類が付属