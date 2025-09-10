楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の可動フィギュア「S.H.Figuarts ピッコロ-DAIMA-」を参考価格から19％オフの7,049円で販売している。

本商品は、「ドラゴンボールDAIMA」より「ピッコロ」を「S.H.Figuarts」シリーズで立体化したもの。胸周り、股周りの道着部分に軟質パーツを採用することで様々なアクションシーンを再現できる。マント部分にはワイヤー内蔵の布マントを採用。たなびくマントも再現可能だ。

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・交換用頭部パーツ3種（ターバンあり1種、ターバンなし2種）

・交換用表情パーツ2種（ターバンあり用）

・交換用腕組みパーツ

・マント

交換用パーツを組み合わせて、ターバンを巻いた状態で全3種、ターバンがない状態も全3種の表情を再現できる

交換用手首パーツも開きや構え、手刀に加え魔貫光砲用など4種類が付属

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション