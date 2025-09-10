「好きなものに囲まれて暮らしたい」32歳、布屋の副店長の女性の「キッチンに住む」生活

料理レシピ本コミック賞受賞作

2025年9月9日、書店員などで構成される『料理レシピ本大賞 in Japan実行委員会』主催の、料理レシピ本大賞が発表された。すべてのエントリー作品を見ること、一次選考と最終選考の両方に必ず投票することを約束すれば、社員、パート、アルバイトを問わず、書店で働く人ならだれでも選考委員になれる。

本を勧める立場の人たちが、純粋に「好き」で選ぶ公平なコンテストで、コミック賞に選ばれたのは、『キッチンに住みたい』（サトウユカ/オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）である。

SNSへの料理やレシピなどの投稿は、私たちがいかに食に惹かれるかを表しているが、「食」を生み出す、「#マイキッチン」「#キッチン改造」などのワードでも、20万件以上の投稿がある。YouTubeやTikTokでも“収納術”や“賃貸キッチンリノベ”動画が人気を博すなど、興味は尽きない。

2023年9月の「Magazine for MUJI LIFE」による20代以上の男女3,931人を対象にしたアンケート調査によると、「理想の住まいで重視する場所」として「キッチン・ダイニング」を挙げた人は全体の75%にもなった。

理想のキッチンスタイルについても、ダイニングルーム全体を広く使えるアイランドタイプやペニンシュラタイプ、対面タイプなど、開放的で会話しながら調理できる形に共感が集まり、昭和的なクローズドタイプのキッチンを支持する層が最も少なかった。

もはやキッチンは、生活の主体となりつつあるようだ。

『キッチンに住みたい』は、そうした理想のキッチンで過ごしたい気持ちをストレートに描いた作品だ。

6人のシングルライフが織りなすキッチン

登場するのは、「暮らしの主役をキッチンに置いた」6人のシングル女性たち。キッチンをこよなく愛する彼女たちのユニークな生活っぷりと詳細な趣味嗜好は、まるで友人の誰かの家のようなリアリティにあふれ、キッチン好きの読者をわくわくさせる。

例えば、美術館に勤務する29歳の鶴子は、おいしいものを外で楽しんだら、家で再現することを趣味にしている。東欧のアンティークのエプロンをコレクションし、仕事のお休みの前日は、パン屋さんに寄ってお気に入りのパンを調達し、翌朝は「憧れのブーランジェリーのモーニングごっこ」。至福の時間である。

42歳ヨガ講師のエリナは、意識して生命のエネルギーを体に取り入れている。「ごはんを作る＝自分の身体を作る」として、自然食の料理教室に通い、昆布とかつお節で出汁をとり、健やかな心と体を保つよう心掛けている。キッチンやベランダには観葉植物やハーブ、サボテンなどを並べ、玄米を炊き、自然派化粧品を好んで使う。

そんな本書の中から、猫と暮らす“つつじ”のキッチンを紹介する。

好きなものだけで囲まれた「私の世界」

布屋さんの副店長を務める32歳のつつじには、愛するパートナーがいる。白猫のしらたまだ。

つつじは最近、しらたまを連れて引っ越しをした。いとこが家を捨て、車で暮らすというので、その家をもらい受けたのだ。

仕事から帰宅したら、ヒーターの前でしらたまを抱き、温かいお茶をすする。

お腹が空いたら白菜や鶏ささみなどでおかゆを炊き、しらたまと一緒に食べる。

布屋勤務だけに、パッチワークや縫物は得意なつつじは、ティーコゼやコースター、カーテンやクッションも、手作り。

食器棚には、好みのレトロポップなコップや外国土産のお猪口、作家物のグラス。そして大好きな猫グッズも増えていく。

誰にも気兼ねしなくていい、自分だけのキッチン

子どもの頃から家の間取り図や写真を眺めたり、ドールハウスの食器やミニチュアの食べ物にワクワクしたというつつじは、大家のいとこに許可をもらい、ペンキを買って、壁や家具を自分流に塗り替えることに。

しらたまのために、小さな三角コーンに麻ひもを巻き付け、つめとぎも作ってあげた。

好きな色、好きな模様、好きなものだけで囲まれた「私の世界」を作る楽しみは、この上ない幸せを生み出す。

冒頭のアンケートによれば、多くの人にとってキッチンは、みんなで料理を楽しむ場所」であり、「料理に集中するところ」であり、「“ながら”時間を過ごすリラックスできる場所」だという。家の中で、一番居心地のいい場所にするため、自分色にカスタマイズしたいという気持ちは誰にでもあるだろう。本書はその希望を叶えるヒントにもなる。

『キッチンに住みたい』に登場する6つの個性あふれるキッチンは、 “自分らしい生き方“の指南書にも見える。

300を超える家庭の台所を回り、市井の生活者を独自の目線で描いた大平一枝さんの『ふたたび歩き出すとき 東京の台所』（毎日新聞出版）には、「台所は家の中で唯一何かを生み出す場」であり、「自己肯定の場でもある」とあったが、居心地のいい台所をつくることは、自分らしい生き方を見極め、心地よく生きることにつながる。

少なくとも『キッチンに住みたい』に登場する6人の女性たちは、生きる楽しみを満喫しているように見える。

後編記事「『キッチンに立つのは、家族のためだけじゃない』子育てを卒業した52歳女性がしたいこと」では、50代で“お母さん業”を卒業した碧のキッチンを紹介する。

【後編を読む】「キッチンに立つのは、家族のためだけじゃない」子育てを卒業した52歳女性のこれから