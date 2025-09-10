【1分で読める】Appleイベントで発表された新製品・発売日まとめ #AppleEvent
薄さはロマン？ 実用性？
今までにないiPhone Airという新モデルがお披露目された、2025年のApple Event。iPhone 17シリーズやApple Watch、それにAirPods Proも新型が発表されました。
それぞれの発売日を、風（Air）の勢いでおさらいしていきましょう！
iPhone 17：9月19日発売
スマホはディスプレイ体験がとかく大事ですが、ベースモデルとなるiPhone 17はディスプレイがプロ並の品質に。
というのも、従来のProシリーズに採用されていた技術がベースモデルにも降りてきてるんです。カラーも豊富で楽しいね。
iPhone Air：9月19日発売
Appleにとっても実験的なモデルであろう、iPhone Air（17はつきませんよ）。
とにかく薄い、薄い。そのかわりバッテリーやカメラ性能は控えめですが、それらを求めていない人にとっては風のように心地良いスマホとなるかも？
iPhone 17 Pro・iPhone 17 Pro Max：9月19日発売
iPhone 17 Pro / Pro Maxは、より一層プロのためのツールに進化。熱管理なんてマニアックなポイントを改修したのだから。
もちろんカメラ性能も大進化してます。光学8倍でとろける前ボケを楽しむべし。
Apple Watch Series 11：9月19日発売
Apple Watch Series 11には、なんと高血圧を検出する機能が搭載。睡眠スコアもとれたりと、ヘルスケア面が強化。
しかしなにより嬉しいのが、バッテリー持続時間が最大24時間までアップした点！ よくぞ、よくぞ！
Apple Watch SE 3：9月19日発売
常時表示に対応したApple Watch SE 3は、実は一番お買い得なモデルになるかも。
ダブルタップ、手首ジェスチャーなどの機能もあり、コスパの良いWatch体験が約束されています。
Apple Watch Ultra 3：9月19日発売
こちらもバッテリー持続時間が増加。Apple Watch Ultra 3は、なんと最大42時間のロングライフを実現！
ベゼルもスリムになり、画面の見やすさもアップ。順当進化ですな。
AirPods Pro 3：9月19日発売
他言語をリアルタイムに翻訳できる、AirPods Pro 3。心拍数も測定できるし、イヤホンというかひみつ道具みたいになってない？
特徴だったノイキャンは、史上最強レベルにアップデート。最強ノイキャンイヤホンの座を奪還できるか。
