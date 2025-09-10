サンリオを実写化したら「バッドばつ丸」を演じてほしい俳優ランキング！ 「山田裕貴」を大差で抑えた1位は？
2023年、サンリオのキャラクター「ぼさにまる」がサンリオ初となる完全実写ドラマとなり、上白石萌音さんが主人公・さくら役を務めました。もし、ほかのサンリオキャラクターも実写化されるとしたら、どの俳優に演じてほしいですか？
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、いたずら好きなペンギンの男の子「バッドばつ丸」が対象。「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『バッドばつ丸』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位に選ばれたのは山田裕貴さんです。山田さんは、2011年に『海賊戦隊ゴーカイジャー』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。イケメン俳優として人気を獲得し、女性ファッション誌『ViVi』（講談社）の「国宝級イケメンランキング」ADULT部門で1位になったこともあります。
シリアスからコメディーまで演じられる俳優として、映画やドラマなどさまざまな作品に出演。映画『HiGH&LOW』シリーズや『東京リベンジャーズ』シリーズでは個性的な不良役を演じ、バッドばつ丸のやんちゃな雰囲気もうまく表現してくれそうです。
回答者からは、「どことなく顔も似ているし、イメージに合うから」（30代女性／大阪府）、「やんちゃなイメージが似合いそうだから」（50代女性／愛知県）、「ばつ丸の実はいいやつの部分にイメージが重なると思った」（30代女性／宮崎県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは菅田将暉さんでした。菅田さんは、『仮面ライダーW』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。映画を中心に注目を集め、『共喰い』で日本アカデミー賞新人俳優賞を獲得しています。
演技派俳優としてさまざまな作品に出演し、どんな役でも演じてしまう菅田さん。現在では、Netflix作品の『グラスハート』に出演し、大きな話題を集めています。そんな菅田さんなら、バッドばつ丸の実写化もわれわれの想像以上のクオリティーで仕上げてくれそうです。
回答者からは、「ちょっとワルな感じを上手く出してくれそうな気がする」（30代女性／神奈川県）、「吊り目気味な目と黒い衣装が合いそうだから」（20代男性／神奈川県）、「ツンデレ感と小悪魔っぽさ、ちょっとヤンチャな感じも出せそう」（30代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
