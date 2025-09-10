4本塁打9打点の大爆発以来の一発

【MLB】フィリーズ ー メッツ（日本時間10日・フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が9日（日本時間10日）、本拠地・メッツ戦に「2番・指名打者」で出場。8月28日（同29日）の1試合4本塁打以来、11試合ぶりの一発となる50号3ランを放った。

9月初アーチで自身初の大台に乗せた。7回2死一、二塁の第4打席でヘーゲンマンのカッターを捉えた。右翼席へ打球速度110.4マイル（約177.7キロ）、飛距離437フィート（約133.2メートル）、角度24度の一発。11試合ぶりアーチで大谷翔平投手と2本差とした。

自身初の50号はリーグ最速到達。メジャー全体でもア・リーグトップのカル・ローリー捕手（マリナーズ）の53本についで2位。フィリーズでは58本を放った2006年のライアン・ハワード以来、史上2人目の大台だった。

今季、8月28日（同29日）の敵地・ブレーブス戦ではMLB史上21人目の1試合4本塁打という固め打ちで、一気に数字を伸ばした。9打点も球団新記録だった。同日の試合前まで45号で並んでいた大谷を一気に突き放していた。（Full-Count編集部）