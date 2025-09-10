「控えとスタメンの差やね…」「決定力決定力」アメリカ相手に０−１で前半終了。森保Jに奮起を促す声「立て直しに期待！」
森保一監督が率いる日本代表が現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで対戦している。３日前のメキシコ戦（０−０）から先発11人全員を変更。３バックの左に入った長友佑都がキャプテンを務め、１トップには小川航基が入った。
得点力が課題の日本は、伊東純也が鋭いクロスを送り込めば、望月ヘンリー海輝が打点の高いヘディングシュートを放つが、この日も中々ゴールを奪えない。
スコアレスの状態が続くなか、アレックス・センデハスにボレーで叩き込まれ、失点。その後、35分に伊東がビッグチャンスを迎えるも仕留めきれず。０−１で前半を終えた。
SNS上に奮起を促す声が溢れている。
「控えとスタメンの差やね技術が...」
「ビルドアップが上手くいってないから攻撃が窮屈な感じがする」
「失点は想定内やけど、次失点するようなら渡辺入れた方がいい」
「大迫選手のビッグセーブ、痺れましたね！」
「決定力決定力」
「日本、押し込まれる展開で失点。立て直しに期待！」
「アメリカの方がボール繋がってる感はあるよねぇ。でもこっからだまだまだ！」
アメリカ遠征２連戦を未勝利で終えるわけにはいかない。後半に逆転し、自分たちよりFIFAランクが２つ上、15位の難敵を下せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈ボレーを叩き込まれた日本の失点シーン
