◆米マイナー３Ａ オクラホマシティー―サクラメント（９日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）

右肩痛のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）、３Ａで５度目のリハビリ登板となるジャイアンツ傘下サクラメント戦に先発。５回は単打と２つの四球で無死満塁のピンチを招くと、一ゴロ間と中犠飛、さらに左中間への適時二塁打で計３点を失った。２死二塁から死球を与えたところで、目安の９０球に到達。４回２／３を投げて、３安打３失点、８奪三振で降板した。引き揚げたベンチではナインからハイタッチで迎えられ、笑顔を見せた。

初回１死で迎えた２番打者への初球には、外角に外れたが、復帰後最速となる１００・４マイル（約１６１・６キロ）を計測。初回は３者凡退に抑えた。

２回に今季最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマークした。２回は先頭の４番打者は直球２球で追い込むと、最後はスライダーで空振りを奪って３球三振。５番打者への１―２からの４球目は、外角に外れたが今季最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマークした。１死から四球で歩かせ、暴投で２死二塁のピンチを迎えたが、最後はこの日４個目となる空振り三振で切り抜けた。３回は右翼線二塁打と四球で２死一、二塁のピンチを招いたが、最後は二ゴロで切り抜けた。

４回も２つの三振を含む３者凡退。４回終了時点で投じた６２球のうち３１球が直球で、１６０キロ超となる９９・５マイル以上は１２球。平均球速は ９９・２マイル（約１５９・６キロ）。序盤４回で８奪三振と圧巻の滑り出しを見せていた。

佐々木は５月から右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしている朗希は８月１４日（同１５日）に約３か月ぶりに実戦復帰。今月２日（同３日）に３Ａで４度目のリハビリ登板で敵地・シュガーランド戦に先発するも、初回に２ランを２発被弾するなど一挙４失点。２回以降は立ち直って５回６９球を投げて３安打４失点、３四死球２奪三振でマイナー防御率は７・０７に悪化し、最速９６・９マイル（約１５５・９キロ）だった。

マイナーでの過去４試合で直球の最速は、３度目の登板となった８月２６日に記録した９８・８マイル（約１５９キロ）。この時は７５球中３８球が直球で、平均球速は９６・４マイル（約１５５・１キロ）だった。１００マイル超は、デビュー戦となった３月１９日のカブス戦（東京Ｄ）でマークして以来となった。３日（同４日）には指揮官が朗希の今後に関して言及。「才能は間違いなくあるのに、内容が伴っていない。もっと球の質が上がる必要があるし、３Ａの打者相手ならもっと抑えられるはず。メジャーで投げるためには圧倒的な内容が必要だけど、そこには到達していないのが現状だと思う」と今季中のメジャー昇格には消極的だった。

投手のマイナーでのリハビリ出場期間は３０日間と決まっているため、佐々木はこの日が日程的にも最後のマイナー登板となる。年内メジャー復帰に向けては最後のアピールチャンスの場だったが、課題だった球速回復を印象づけた。