ロッテ・美馬学投手の妻で、女優やタレントとして活動する美馬アンナ（３５）が１０日までに自身のインスタグラムを更新。夫の現役引退について報告した。

インスタグラムに「いつも主人を応援してくださっている皆様 本当にありがとうございます。ご報告があります。」と書き始め、「主人が今シーズンをもちまして 現役引退を表明致しました。１５年間 どんな時も主人を応援してくださった皆様 本当に 本当に 本当に ありがとうございました。」と報告。

続けて、夫のケガへの葛藤や引退に至るまでの苦悩、周りの人達への感謝などを長文でつづった。最後に「サポートしてくださった全ての皆様に見守られながら引退試合をさせていただけますこと本当に感謝です。私達も球場で 目と心に刻みながら 美馬っちの勇姿を見守りたいと思います。まだお疲れ様は言いません 美馬っち！！ラストまで楽しめーーーーー！！」と記し、夫の背中をうつしたショットを添え投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「美馬投手の生き様とても素敵です。最後まで走り抜けてください これからも応援してます」「これからの美馬っちと奥様の人生に幸あれ！」「旦那さんは、素晴らしいピッチャーです。」などの声が寄せられている。