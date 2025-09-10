イギリス出身のエド・シーラン、“アメリカ移住”へ

イギリス出身歌手のエド・シーラン（34歳）が、アメリカに移住するという。



妻チェリー・シーボーンとの間に5歳と3歳の娘がいるエドは現在、イングランド東部サフォークに住んでいるが、アメリカでのツアーがあることもあり、しばらく引っ越そうとしているそうだ。



最近では日本の都営大江戸線とのコラボも話題のエドは、ポッドキャスト番組「2ジョニーズ」でこう話す。



「しばらくあっちでツアーがあるんだけど、僕には家族がいるから、行ったり来たりすることはできない。だから引っ越すんだ」



アメリカ内のどの地域に引っ越すかは明かしていないものの、最近ニューヨークのブルックリンに高級マンションを購入したと言われている。一方で、過去にはナッシュビルをアメリカで一番のお気に入りの場所と挙げていた。